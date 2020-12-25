獨／朕豪酒店開幕了！改名遭罵翻　林義守「兩手一攤」6字曝心情

▲朕豪酒店開幕試營運，義联集團創辦人林義守親自出席剪綵開幕典禮，市長陳其邁也到場祝賀。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

義联集團攜手萬豪國際集團打造「高雄萬豪酒店」，試營運前夕卻宣布暫以「朕豪酒店」開幕，遭已訂房的旅客罵翻，認為拿萬豪名義吸引民眾訂房。25日上午義联集團創辦人林義守親自出席剪綵開幕典禮，對於朕豪酒店突然改名，他也親自回應了。

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▲高雄朕豪酒店開幕試營運，義联集團創辦人林義守出席剪綵。（圖／記者許宥孺攝）

義联集團創辦人林義守25日上午親自出席剪綵開幕典禮，高雄市長陳其邁也現身會場祝賀，酒店原訂在典禮流程結束後安排創辦人聯訪時間，各家媒體架好機器後，林義守卻突然向鏡頭連揮三次手，表示不接受聯訪了。

《ETtoday新聞雲》記者上前追問，是否已經等酒店開幕很久了？今天參加剪綵心情如何？林義守笑答：「還不錯、還不錯、很好！恭喜！」記者再問，目前朕豪酒店已經開幕試營運，有沒有覺得完成一樁大事？林義守說：「還沒！因為前面的mall還沒營運，明年才要開幕。」

至於原本名稱為高雄萬豪酒店，但卻在開幕前夕突然變成「朕豪酒店」被網友罵翻，原本步行中的林義守突然停下腳步，兩手一攤，說：「原本就叫朕豪」。

▲▼高雄朕豪行政套房一房一廳，入住一晚定價4萬元。（圖／記者許宥孺攝）