消防員重傷失能...肇事駕駛冷處理！妻平安夜悲訴：連個探望都沒

▲消防員賴統生的妻子平安夜出庭後，在臉書上傾訴心聲。（圖／記者吳世龍攝）

記者黃子倩、吳世龍／高雄報導

高雄市消防局鳳翔分隊今年2月13日深夜隊員出勤時，碰上聯結車攔腰撞上，造成消防員1死1重傷，重傷的隊員賴統生經過治療後，目前人轉到了安養院內，面對先生失能後的漫漫長路，賴妻始終承受煎熬，2天前（平安夜）剛到高雄地院出庭的她，當晚在臉書PO出新的貼文，指出「先生明明是去救人的，怎麼會遇上這種人」，心中對肇事者事後態度的不滿不言而喻。

據了解，目前，車禍當下傷勢嚴重的賴統生，腳部骨折、前額頭骨碎裂、腦幹出血，昏迷指數只有3，當時送往高雄長庚醫院搶救，雖然之後成功甦醒，慢慢的手指恢復功能可以動作，也會流淚，但目前仍失能臥床，無法自理大小便，行動得靠坐輪椅，目前人轉住在安養院中。

▲消防員賴統生的妻子平安夜出庭後，在臉書上傾訴心聲。（圖／記者吳世龍翻攝）

賴妻寫道：「首先，回應交通公司的老闆，感謝您一路以來，包含每次和律師談和解，始終心心念念關心統生領到多少善款？您可能生意興隆沒空看新聞，消防局那邊有回應過，是我支出墊付後，再定期拿單據去向消防局請款（善款），至於詳細的金額，就是支出醫療和安養院的費用，您似乎誤會我們是中樂透了拿到一大筆錢了。」並表示善款都好好的在消防局。

另外，賴太太出庭當天接受媒體訪問，也提到肇事的張姓男子和公司負責人從頭到尾都不敢正視她，而反咬是消防車撞他們，甚至一再的反過來詢問，賴太太不是有拿到民眾的捐款了？疑似想藉此模糊焦點、推卸賠償責任，賴太太控訴：「他們至今都沒有給過慰問金，也都沒有探望過賴統生，我跟他們根本是平行世界，希望對方公司能盡點應負的責任。」

▲消防車被撞後，車身幾乎全毀。（圖／ETtoday資料照）

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