泰貴妃1400張慾照外流「仍得泰王專寵」！出巡黏TT貼心幫戴口罩

記者王佩翊/編譯

泰國貴妃詩妮娜9月才剛復位重回王室,怎知不久後就因引人妒忌,被外流高達1443張的性感清涼照給反王室份子。不過慾照風波似乎絲毫不影響詩妮娜在泰王心中的地位,如今她屢屢取代現任王后,陪伴泰王出巡,隨侍在側。近日更被拍到連泰王戴個口罩,也要貼心出手幫忙,還不時轉頭對著民眾微笑,不愧是獲得泰王專寵的貴妃。

綜合《泰晤士報》、《每日郵報》報導,詩妮娜(Sineenat Wongvajirapakdi)2019年因遭到清算入獄,今年9月卻被拍到閃電飛往德國與泰王會面,隨後王室更是恢復她的頭銜與軍銜。不過好景不常,詩妮娜疑似因遭到「情敵」嫉妒,有高達1443張的私密性感照被蓄意外流,而當時矛頭全都指向王后素提達與支持王后的宮廷派人士,認為此舉是王后派為了阻饒詩妮娜的復位之路而出的「陰招」。

儘管如此,正當所有人都以為詩妮娜才剛回宮就要因醜聞重新「被廢妃」之際,泰王對愛妃的寵愛卻絲毫不見消散。外界發現,詩妮娜開始逐漸取代王后的地位,甚至在泰王每每出巡時,都隨侍在側。不僅如此,詩妮娜近日被爆經常單獨接見忠於王室人士,她的年輕美貌及正面良好舉動也獲得讚賞,有望為泰國王室塑造良好形象。

