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小二生用尿素重現「炎柱」煉獄杏壽郎！　網友全跪了：天才

▲《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》「炎柱」煉獄杏壽郎。（圖／木棉花）

▲《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》大篇幅描述「炎柱」煉獄杏壽郎。（圖／木棉花）

記者劉亭／綜合報導

《鬼滅之刃》人氣紅滾滾，其中角色「炎柱」煉獄杏壽郎更在電影播出之後，獲得許多人喜愛。日本一名小二學生在用「尿素」進行實驗時，結果做出結晶竟然就像是煉獄杏壽郎的頭髮。許多網友也紛紛大讚，太厲害了。

日本一名網友14日在推特上發文表示，小學二年級的女兒突發奇想，決定利用尿素做實驗，結果做出來的尿素結晶，看起來就像是煉獄杏壽郎的頭髮，讓他大為驚奇。

▲日本網友分享小孩實驗，做出「炎柱」煉獄杏壽郎頭髮。（圖／木棉花）。（圖／翻攝自推特kawai_tamaran，下同）

▲日本網友分享小孩實驗，做出「炎柱」煉獄杏壽郎頭髮。（圖／木棉花）。（圖／翻攝自推特kawai_tamaran，下同）

除此之外，他也分享了女兒的實驗筆記，以及其他的實驗體，其中二號作品雖然經過半天但結晶情況不理想，被認為是「失敗作」，他們把它取名為煉獄千壽郎（炎柱的弟弟）。

這名網友也透露，女兒在停課期間看了卡通《Dr.STONE 新石紀》，因此開始對實驗展開興趣，才買了適合小朋友的科學實驗組，裡面有如果進行尿素實驗的教學。

▲日本網友分享小孩實驗，做出「炎柱」煉獄杏壽郎頭髮。（圖／木棉花）。（圖／翻攝自推特kawai_tamaran，下同）

許多網友看了之後紛紛留言稱讚，「小學2年級阿...我那時根本啥都不知道呢！哭」、「煉獄大哥用尿素做出來，真的太厲害了吧，這樣的親子關係好棒」、「才小2太猛了吧！這將來不得了啊」、「把尿素結晶看成尿管結石」、「天才啊」。

▲日本網友分享小孩實驗，做出「炎柱」煉獄杏壽郎頭髮。（圖／木棉花）。（圖／翻攝自推特kawai_tamaran，下同）

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