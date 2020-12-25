小二生用尿素重現「炎柱」煉獄杏壽郎！　網友全跪了：天才

▲《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》大篇幅描述「炎柱」煉獄杏壽郎。（圖／木棉花）
記者劉亭／綜合報導
《鬼滅之刃》人氣紅滾滾，其中角色「炎柱」煉獄杏壽郎更在電影播出之後，獲得許多人喜愛。日本一名小二學生在用「尿素」進行實驗時，結果做出結晶竟然就像是煉獄杏壽郎的頭髮。許多網友也紛紛大讚，太厲害了。
日本一名網友14日在推特上發文表示，小學二年級的女兒突發奇想，決定利用尿素做實驗，結果做出來的尿素結晶，看起來就像是煉獄杏壽郎的頭髮，讓他大為驚奇。
▲日本網友分享小孩實驗，做出「炎柱」煉獄杏壽郎頭髮。（圖／木棉花）。（圖／翻攝自推特kawai_tamaran，下同）
除此之外，他也分享了女兒的實驗筆記，以及其他的實驗體，其中二號作品雖然經過半天但結晶情況不理想，被認為是「失敗作」，他們把它取名為煉獄千壽郎（炎柱的弟弟）。
這名網友也透露，女兒在停課期間看了卡通《Dr.STONE 新石紀》，因此開始對實驗展開興趣，才買了適合小朋友的科學實驗組，裡面有如果進行尿素實驗的教學。
許多網友看了之後紛紛留言稱讚，「小學2年級阿...我那時根本啥都不知道呢！哭」、「煉獄大哥用尿素做出來，真的太厲害了吧，這樣的親子關係好棒」、「才小2太猛了吧！這將來不得了啊」、「把尿素結晶看成尿管結石」、「天才啊」。
煉獄さんの髪の毛って尿素結晶みたい！という小学2年生のちょっとよくわからない思いつきで始められた実験と実験結果。 pic.twitter.com/eOx1GeBOVa— たまら (@kawai_tamaran) December 13, 2020
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