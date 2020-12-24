　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

臉上「只剩眼珠」！她慘遇10狗夾擊　衣服全被撕碎…躺雪地滿身血

▲▼（圖／翻攝自INS／very.very_bad）

▲塔吉安娜被狗咬到面目全非。（圖／翻攝自INS／very.very_bad

記者黃心瑀／綜合報導

俄羅斯20歲女子塔吉安娜（Tatyana Loskutnikova）日前走在路上時，意外被一群野狗襲擊，在-22度的低溫之下，她整身衣服都被狗咬爛，全身上下沒有一處是完好的，眼皮甚至還被完全撕裂，只留下兩顆眼球；附近居民聽到聲音衝出來時，只看到躺在地板上奄奄一息，痛到無法呼救的她。

根據外媒報導，這起恐怖襲擊事件發生在西伯利亞東部的烏蘭烏德（Ulan-Ude），本月23日早上，20歲的美容師塔吉安娜走在家附近的路上時，卻意外遇上10隻野狗包圍，隨後遭受嚴重的攻擊，當時溫度只有-22度，她的衣服被撕咬成好幾個部分，白色的地方佈滿紅色血跡，看起來十分嚇人。

塔吉安娜全身赤落得倒臥在雪地上，對於野狗們的攻擊毫無還手之力。附近居民安德烈夫娜（Ms Andreevna）是第一個目擊現場的人，她聽到狗吠聲跟尖叫聲出門查看，先是看到了一個掉落在路旁的背包，隨後發現一群狗圍繞著塔吉安娜啃咬，情急之下她用一根棍子敲打驅離狗，並大力敲打圍欄，試圖利用聲音驅散這些動物。

安德烈夫娜說，塔吉安娜躺在地上，雖然還有一絲意識，但人已經痛到無法尖叫，她聯合附近一名男子將全身赤落的人搬進家中，這才驚覺塔吉安娜的傷口見骨，肌肉組織也都露了出來，最嚴重的是面目全非、滿是血的臉。

報導中指出，救援人員抵達後仔細檢查，發現塔吉安娜的眼皮已經不復存在，臉上的軟骨組織被破壞殆盡，基本上只剩下眼珠還能辨認出，跟毀容沒甚麼兩樣；塔吉安娜被送往醫院後陷入昏迷，因為病情嚴重，目前正住在加護病房中治療，情況十分不樂觀。

ET快訊
快訊／護專教官倒臥值班室身亡　同事嚇傻
逗留15年全靠「賭博維生」！台灣男逾期居留澳門　穩交女友
臉上「只剩眼珠」！她慘遭10狗夾擊　衣全撕碎滿身血
租「神車」2小時要10萬！他看里程數嚇傻...打趴超跑
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

臉上「只剩眼珠」！她慘遇10狗夾擊　衣服全被撕碎…躺雪地滿身血

日本校規「限穿白內衣」！走廊站一排解扣檢查　違規下場曝光

爆乳醫生太性感！狂PO露照竟被「吊銷執照」　轉戰成人界月入144萬

又傳送貨員過勞！190公分壯男工作6個月「暴瘦20公斤」...家中暴斃

變種病毒「B.1.1.7」傳播率快74倍！死亡數遽增　專家曝解決辦法

老婆加入對手政黨！印度議員氣炸「開記者會休妻」：斷絕10年關係

警開巡邏車野戰忘關麥！　她放聲嬌喘…女警全程「害羞監聽」

東京增888例再破新高　醫療體系快爆炸...政府籲：不要再出門！

2020年中國10大新聞回顧！中美關係惡化　長江洪水釀7000萬受災戶

機場驚見「巨大聖誕禮盒」！ANA曝暖心理由：感受佳節氣氛

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

高雄20歲女自主健康管理第一天　爽揪9人吃火鍋後確診！遭罰1萬

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

爸在家工作乖巧黃金獵犬求陪玩 叼心愛玩偶「站衛兵」安靜等待

媽吃泡麵「吃貨貓」狂碰筷子！　 牠偷撈麵被阻止：大便手不要來

臉上「只剩眼珠」！她慘遇10狗夾擊　衣服全被撕碎…躺雪地滿身血

日本校規「限穿白內衣」！走廊站一排解扣檢查　違規下場曝光

爆乳醫生太性感！狂PO露照竟被「吊銷執照」　轉戰成人界月入144萬

又傳送貨員過勞！190公分壯男工作6個月「暴瘦20公斤」...家中暴斃

變種病毒「B.1.1.7」傳播率快74倍！死亡數遽增　專家曝解決辦法

老婆加入對手政黨！印度議員氣炸「開記者會休妻」：斷絕10年關係

警開巡邏車野戰忘關麥！　她放聲嬌喘…女警全程「害羞監聽」

東京增888例再破新高　醫療體系快爆炸...政府籲：不要再出門！

2020年中國10大新聞回顧！中美關係惡化　長江洪水釀7000萬受災戶

機場驚見「巨大聖誕禮盒」！ANA曝暖心理由：感受佳節氣氛

快訊／苗栗仁德護專教官倒臥值班室身亡　死因還待釐清

開放萊豬遭控雙標　蔡英文「不同意」：將嚴格把關肉品

棒球名人堂票選出爐　謝明勇、杜勝三入選

砍生涯新高44分卻輸球　莫蘭特：必須保持侵略性

快訊／萊豬叩關成功　蔡英文：謝謝盡責完成行政命令審查的立委

遭罵毀了AOA！　珉娥情緒失控「2000字長文列智珉罪狀」：她哪裡可憐？

米可白羞曝「掰直Gay老公」床戲內幕！求歡被拒要他說清楚

宜得利硅藻土產品含石棉　台灣8項商品也中鏢　宣布回收

鹿晗爆月底「官宣分手」關曉彤！　半年傳2次…名字消失女友微博

「你先開房…」女大生2小時賺1個月生活費　包養內幕逼退3年男友

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

「X疾病」疑出現0號病患　專家：世紀奪命病毒來了

0本土破工　紐網友喊：丟臉！該撤護照罰5萬美元

4光年外「地球」傳來無線電信號！

他用瞳孔反射　抓包女友約砲

龍婆驚世預言：川普會得神秘病、普可遭暗殺

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

川普否決「挺台抗中」國防授權法案　國會下周重新表決

辣媽去泡夜店　3孩鎖家中被燒死

大眼妹約到壯壯男　慘成裸屍被塞箱

變種病毒傳播速度快74倍！

實測5類口罩「這款最母湯」

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

剛過50歲　英貴族超模Stella Tennant驚驟逝

更多熱門

相關新聞

俄羅斯傳成功研發「隱形轟炸機」發動機

俄羅斯傳成功研發「隱形轟炸機」發動機

俄羅斯國家技術集團24日表示，庫茲涅佐夫工廠（Kuznetsov）正在組裝用於俄羅斯遠程航空兵未來航空系統（PAK DA）戰略轟炸機的首具發動機樣機，其試驗將於2021年初開始。

中俄軍機入南韓「防空識別區」？趙立堅回應

中俄軍機入南韓「防空識別區」？趙立堅回應

朝釣魚台飛行！中俄戰機軍演掠「防空識別區」

朝釣魚台飛行！中俄戰機軍演掠「防空識別區」

普丁簽新法　卸任總統享終生福利

普丁簽新法　卸任總統享終生福利

王毅：世界越亂中俄關係越要穩

王毅：世界越亂中俄關係越要穩

關鍵字：

俄羅斯烏蘭烏德野狗

讀者迴響

熱門新聞

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

五月天深夜驚喜送「時隔2年大禮」

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

小A辣開機了！男友不戴套驗貨「緊到不行」

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

桃園+1確診！全台病例分布地圖

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

李佳穎突放閃KID！6月才認愛男友

市集遇暗黑萌獸！一排人跪地搶拍

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

弟弟整夜抱「100%天然羽絨」甜睡

獨／控中信兄弟「紅龜」掐脖　他嘆：不敢留台灣

更多

最夯影音

更多
小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎
信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面