南韓遺憾中俄軍機飛入「防空識別區」　趙立堅冷回：那不是領空

▲解放軍轟-6k。（圖／CFP，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

中俄兩國軍隊共6架轟炸機，昨（22）日在日本海、東海空域進行第2次聯合空中戰略巡航。南韓外交部就軍機飛入防空識別區表示遺憾，並呼籲避免類似事件再次發生。不過，中國外交部發言人趙立堅回應稱，此訓練不針對第三方，並強調「防空識別區不是領空，各國依據國際法享有飛越自由」。

事實上，中俄國防部22日晚間6點同時宣布，中俄兩國空軍22日在亞太地區，組織實施「第二次聯合空中戰略巡航」，中方派出4架轟-6K飛機，與俄方2架TU-95飛機聯合編隊，在日本海、東海空域進行聯合巡航，並強調飛行期間「未進入他國領空」，也不針對第三方。

但事後，南韓外交部透過外交渠道，對中俄軍機飛入南韓的防空識別區表示遺憾，並呼籲避免類似事件再次發生。趙立堅23日在記者會上重申，國防部已說，此次行動是中俄兩軍年度合作計劃的項目，不針對第三方。

「需要指出的是防空識別區不是領空，各國依據國際法享有飛越自由。」趙立堅還說，在此次訓練中，中俄兩國軍機嚴格遵守國際法有關規定，沒有進入他國領空。

另外，一位要求匿名的分析人士22日表示，兩次巡航都選日本海、東海方向，說明中俄對此方向的戰略穩定抱有持續的、共同的擔心和關注，「對俄羅斯來說，到公海上空開展戰略巡航是家常便飯，但隨著中國面臨的安全風險增大以及中國空軍相關能力的提升，預計中國空軍的遠程戰略巡航也會逐步增多。」

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