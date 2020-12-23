　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

南韓遺憾中俄軍機飛入「防空識別區」　趙立堅冷回：那不是領空

▲▼ 中國大陸空軍轟-6k，圖攝於2019年，北京慶祝人民空軍成立70週年閱兵活動。（圖／CFP）

▲解放軍轟-6k。（圖／CFP，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

中俄兩國軍隊共6架轟炸機，昨（22）日在日本海、東海空域進行第2次聯合空中戰略巡航。南韓外交部就軍機飛入防空識別區表示遺憾，並呼籲避免類似事件再次發生。不過，中國外交部發言人趙立堅回應稱，此訓練不針對第三方，並強調「防空識別區不是領空，各國依據國際法享有飛越自由」。

事實上，中俄國防部22日晚間6點同時宣布，中俄兩國空軍22日在亞太地區，組織實施「第二次聯合空中戰略巡航」，中方派出4架轟-6K飛機，與俄方2架TU-95飛機聯合編隊，在日本海、東海空域進行聯合巡航，並強調飛行期間「未進入他國領空」，也不針對第三方。

但事後，南韓外交部透過外交渠道，對中俄軍機飛入南韓的防空識別區表示遺憾，並呼籲避免類似事件再次發生。趙立堅23日在記者會上重申，國防部已說，此次行動是中俄兩軍年度合作計劃的項目，不針對第三方。

「需要指出的是防空識別區不是領空，各國依據國際法享有飛越自由。」趙立堅還說，在此次訓練中，中俄兩國軍機嚴格遵守國際法有關規定，沒有進入他國領空。

另外，一位要求匿名的分析人士22日表示，兩次巡航都選日本海、東海方向，說明中俄對此方向的戰略穩定抱有持續的、共同的擔心和關注，「對俄羅斯來說，到公海上空開展戰略巡航是家常便飯，但隨著中國面臨的安全風險增大以及中國空軍相關能力的提升，預計中國空軍的遠程戰略巡航也會逐步增多。」

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

►取得衛福部健食字號調節血脂、體脂雙認證

ET快訊
快訊／男騎士突摔車！自撞分隔島　頭重創身亡
老公丟衣服「忘了口袋有東西」　妻洗衣一開蓋崩潰怒吼
實測5類口罩「這款最母湯」　狂吸病毒入體內
「戴口罩能變好看」！研究證實：長越醜越加分　殘酷原因曝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

南韓遺憾中俄軍機飛入「防空識別區」　趙立堅冷回：那不是領空

交往前兩任都「離奇死亡」　她5年噴40幾萬...一聽真相崩潰了

北京疑似病例連環爆　社區急封鎖、萬人核酸大檢測

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋自殺「死意堅決」！她慟：剛買了房

「英國變種病毒」疑傳入香港　港府曝2境外移入樣本解析

兒子和你不像！老公舉刀殺妻「她頭頸分離亡」…驗完DNA悔死

港人逃亡海外數量增　今年超180人尋求庇護

廣東為18萬「重點人群」打疫苗　官方：全無嚴重不良反應

陸「戰時狀態」警報響！　瀋陽一婦人解隔離10天後確診

快訊／涉詐欺、違反港國安法　黎智英「千萬港幣」獲交保

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

花蓮男童未消毒挖冰「整櫃報廢」　父母耍賴不道歉！店家慘賠3000

紐籍機師害本土零病例破功　長榮航空：違規屬實將免職

張韶涵大陸商演「癱瘓交通」！　唱一半遭工作人員趕下台離場

高雄2屁孩「脫褲尿灑家樂福」！毀損14包泡麵...警：將依2罪偵辦

染疫機師狂咳「沒戴口罩」難開罰！　陳時中揭關鍵原因：規定寫明了

南韓遺憾中俄軍機飛入「防空識別區」　趙立堅冷回：那不是領空

交往前兩任都「離奇死亡」　她5年噴40幾萬...一聽真相崩潰了

北京疑似病例連環爆　社區急封鎖、萬人核酸大檢測

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋自殺「死意堅決」！她慟：剛買了房

「英國變種病毒」疑傳入香港　港府曝2境外移入樣本解析

兒子和你不像！老公舉刀殺妻「她頭頸分離亡」…驗完DNA悔死

港人逃亡海外數量增　今年超180人尋求庇護

廣東為18萬「重點人群」打疫苗　官方：全無嚴重不良反應

陸「戰時狀態」警報響！　瀋陽一婦人解隔離10天後確診

快訊／涉詐欺、違反港國安法　黎智英「千萬港幣」獲交保

食安公投擋萊豬！　江啟臣率藍委守夜：下週遍地開花

快訊／新北男騎士疑天雨視線差突摔車！自撞分隔島　頭重創身亡

大專足聯／文化整批換新血　翹早8課被操從陽明山計時跑擎天岡

南韓遺憾中俄軍機飛入「防空識別區」　趙立堅冷回：那不是領空

美籍台女詭失蹤！夫沒報案　警：車進太魯閣前「最後訊號」已消失

特別的耶誕體驗　桃園捷運工程局邀11社福團體暢遊軌道願景館

7旬老翁跌倒腦傷不自知　半癱才知腦出血

2020王道永續指標線上發表會　不同文化圈新冠肺炎死亡數相差58倍

瘦太快別高興過早！1週減超過1公斤…醫警告「恐釀4風險」

金智媛小露美腿合體池昌旭！　超般配「暗色情侶裝」偷撒糖

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

大陸熱門新聞

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

太寵老婆丟命！尪「沒買到雞腿」遭左胸放血慘死

兒子和你不像！尪聽友一句話殘忍手段砍死妻

弟媳合體姊夫！他接離婚通知崩潰：兒子也不是我的

華為小公主進軍演藝圈！國字臉舊照被起底

黎智英「千萬港幣」獲交保

電梯5秒墜23層樓　女一動作逃命

逝世前曾提醒蔡政府　傅高義「重新調整台美關係」

炒比特幣虧8千萬　他殺女帶妻跳海

3歲童被鄰居狗咬死　母目睹崩潰

美制裁陸官員簽證！港學者4字狠酸

港府：英國變種病毒疑傳入香港

老師變殺人魔女！大反轉：我是受害人

中非武裝衝突陸企遭殃　250人急撤

更多熱門

相關新聞

幼稚園虐童！暴力師掌摑4歲童「打到口罩都掉了」

幼稚園虐童！暴力師掌摑4歲童「打到口罩都掉了」

南韓又驚傳幼兒園教師暴力毆打、掌摑學生的事件！根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，大田市東區一所幼兒園教師A某在本月初多次暴力毆打學生，不僅數次重擊學童的臉部與頭部，還趁學童驚嚇哭泣時重捏其鼻子並掌摑，一舉一動遭教室監視器拍下。

朝釣魚台飛行！中俄戰機軍演掠「防空識別區」

朝釣魚台飛行！中俄戰機軍演掠「防空識別區」

普丁簽新法　卸任總統享終生福利

普丁簽新法　卸任總統享終生福利

「正名」議題難容於大陸

「正名」議題難容於大陸

廣東18萬人打疫苗　無嚴重不良反應

廣東18萬人打疫苗　無嚴重不良反應

關鍵字：

中國俄羅斯南韓趙立堅

讀者迴響

熱門新聞

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

案771密切接觸27人「部分有症狀」！二採下午出爐

客人苦等1小時…嘉義鬆餅店酸「別演內心戲」

紐西蘭籍機師3天足跡曝光

廣達集團女員工被起底！發病後趴趴走8天

雞排妹PO下半身脫光照：18歲時做壞了！

「X疾病」疑出現0號病患　專家：世紀奪命病毒來了

獨／紐機師與廣達女搭捷運　來回北車象山

綠帽男揭「密切往來5天」秘辛...鄉民幫QQ

他逛好市多10天後有症狀！醫：若被確診，機師對不起全台灣

13歲國中妹一見鍾情27歲老師！苦戀7年結婚了

兒子交換禮物抽到「4陌生臉孔」　媽怒丟回收

即／正修科大傳跳樓　21歲男學生墜10樓亡

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

廣達妹火辣照瘋傳　超正本尊是她

更多

最夯影音

更多
環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥
9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面