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染新冠昏迷奇蹟甦醒…男說話竟有蘇格蘭腔！離奇副作用嚇呆眾人

▲▼男子接受呼吸機治療六周後，出現奇怪的副作用，腦中開始產生幻想。（圖／路透）

▲男子接受呼吸機治療六周後，出現奇怪的副作用，腦中開始產生幻想。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

英國46歲男子奧德漢姆（Wayne Oldham）因不幸染上新冠肺炎，在床上接受呼吸機治療長達6周，期間不能動彈與說話，但他醒來後卻出現奇怪副作用，說話突然出現蘇格蘭口音，還想逃出醫院去當牧場擠奶工人。

根據《鏡報》報導，奧德漢姆平時有健身習慣且體態良好，但在感染新冠後，好幾次陷入重度昏迷且需要呼吸機輔助。妻子路易斯（Louise Oldham）一度以為丈夫可能就此去世，還開始籌劃葬禮，並提前為2個孩子做心理建設。

奧德漢姆回憶，接受強效鎮靜劑治療時經常做惡夢，身體也陷入癱瘓，「我什麼也不能動，只能稍微轉一下頭，我以為自己不會好起來了。」

▲▼新冠患者通常只有重症才會需要呼吸機。（圖／路透）

▲新冠患者通常只有重症才會需要呼吸機。（圖／路透）

他的病情在入院11周後好轉，但大腦卻開始出現妄想。儘管奧德漢姆住在默西塞德郡，距蘇格蘭有432公里遠，也沒有蘇格蘭血統，從昏迷醒來後卻用蘇格蘭口音說話，還控訴妻子有10個禮拜都不來找他。

路易斯表示，「他當時昏昏沉沉的，意識不太清醒。我不知道哪一種情況更令人沮喪，是看到他深陷昏迷；還是看到他有妄想症狀。但這仍然是最棒驚喜，我接到facetime的時候還不知道他已經脫離呼吸機了。」

奧德漢姆21日成功出院，受到鄰居與家人的熱烈歡迎，但因為在昏迷時神經有受到損傷，目前還不能正常走路，仍需數周時間復健，「這只是要給自己一個正向的心態，還有回家看看家人們是否安好。」

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