台中防疫旅館驚爆嚴重疏失！外送員送餐上樓…居檢者出門面交

▲有外送員指控，到台中某防疫旅館送餐，竟然與居家檢疫者面對面點交。（圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

近日新冠肺炎疫情升溫，指揮中心再度公布防疫新生活運動。不過，台中有防疫旅館被投訴，在旅館檢疫者點外送，旅館工作人員竟然讓外送員自行搭電梯上樓，還有人是現金訂單，要與客人面對面，根本是防疫漏洞。

為了讓國外來台的居家檢疫者有地方住，中央推動防疫旅館，指定特定旅宿業者，讓民眾可以自行選擇，而檢疫者的生活起居，則由旅館人員負責打理。

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不過，根據《東森新聞》報導，有外送員投訴，台中有家防疫旅館行為相當誇張，送餐點到旅館裡，工作人員竟然直接把電梯門禁卡拿出來，要求他自行送上去，簡直是防疫漏洞。

▼台中防疫旅館驚爆嚴重疏失，外送員送餐上樓，與居家檢疫者面對面點交現金。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



除了這名外送員以外，還有名外送員也遇到相同的狀況，更加離譜的是，該名外送員接到的是現金訂單，除了要轉交餐點以外，還要與顧客面對面點交現金，提高了接觸感染的風險。

台中市衛生局、觀旅局與民政局接獲消息，25日展開聯合稽查，業者也出面道歉，政府有發文通報，這樣的行為不行，因此現在禁止外送員送上樓，餐點全都放在一樓，改由房物人員送達，也不能再透過現金訂單的方式下單。

對此，台中市觀旅局副局長鄭隆為說明，已經警告業者，不能再這麼做，若還是沒有改善，會依照相關規定處罰，評估是否撤銷防疫旅館的資格。

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