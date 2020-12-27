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「普篩國家」疫情都爆炸！　網揭關鍵：隔離才跟「傳染力」有關

▲▼德國機場的入境普篩。（圖／路透）

▲很多實施普篩的國家，後來疫情都失控了。圖為德國機場的入境普篩。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

台灣是少數不以普篩作為主要防疫策略的國家之一，但是每當台灣的疫情一有特殊變化，就會有高喊「普篩」的聲音出現。就有網友在PTT八卦板發問表示，「為什麼世界上許多國家都實施普篩，但是疫情全都失控了」引發了許多網友的討論。

原PO發文表示，前幾個月台灣普篩派一直吹那些有普篩的國家，說他們「好棒棒」、「疫情控制了」，反觀台灣都不普篩、不確診，結果現在那些普篩的國家現在卻都失控了，普篩派吹普篩吹成這樣，為什麼結果卻是現在的狀況。

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▲▼百大DJ Danny Avila來台隔離中。（圖／翻攝自Instagram／Danny Avila）

▲網友表示，隔離才跟病毒的傳染力有關，並非普篩。圖為百大DJ Danny Avila來台隔離。（圖／翻攝自Instagram／Danny Avila）

網友在推文中表示，「有疫情醫院早就爆了」、「當初一堆捧南韓/越南貶台灣的孬種都消失惹」、「因為重點是隔離降低群聚傳染機會」、「不驗就沒有根本好笑，這最好是壓得住的病啦，不驗醫院就不會爆掉嗎？」、「倒果為因，就是狀況失控才需要普篩」、「普篩跟傳染力沒關係，隔離14天才跟傳染力有關係」、「韓國只是證明了普篩只能亡羊補牢 只能暫時控制而已 台灣以隔離為主篩檢為輔才是人力物力最佳配置」。

還有人分析，普篩只是整個防疫戰的其中一部分，大規模的普篩，可以快速的抓出「大部分」 的帶原者，但後續步驟則是持續做好戴口罩的個人防護，那些國家的確前半段做得很好，但是後半段如果沒人遵守，少數無症狀或尚未發病的人趴趴走還是會繼續散播病毒。

要是那些國家的首長，把不配合防疫的人都抓起來關，也可以速效防疫的效果，但是犧牲的代價就是民主的核心價值，也會讓人民擔心是不是就從此對權力屈服。

►戴口罩也不怕不脫妝

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