婆婆忽闖進房！她「全裸更衣」被小叔看光光　崩潰：以後要怎樣

▲原PO被未婚的小叔看光光。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

即便是家人，同樣也要互相尊重。一名女網友發文表示，婆家規定房間門只能關、不能鎖，婚後半年以來，婆婆總是不敲門就直接進房，令人無法防備；幾天前，她正在房間內換衣服，只有穿著內褲，豈料婆婆竟突然開門進房，小叔還正巧在外面，讓她超崩潰，「以後我可以怎樣？」貼文一出，立刻引發熱議，不少網友紛紛替原PO打抱不平。

原PO在臉書粉專「靠北老公2.0」上發文表示，結婚後，她就和老公、婆婆和未婚的小叔同住在一起，婆家規定，所有房間的門都只能關、不能鎖，身為媳婦的她自然不敢違逆。只是令人傻眼的是，婆家不能鎖門就算了，婆婆每次要進房前還總不敲門，原PO無奈表示，「半年以來，婆婆還是會突然進來我的房間取衣服去洗和打掃。」

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▲婆婆在原PO更衣時忽然闖進房。（圖／翻攝自Facebook／靠北老公2.0）

原PO已經向老公說過好幾次，但對方卻以「媽媽一直都是這樣」為由，表明很難改變這件事。幾天前，意外終於發生，原PO當時正在房間內換衣服，身上只穿著內褲，「上身空空」，怎料婆婆又突然開房門，更慘的是，小叔還剛好在門外，讓她超崩潰，「以後我可以怎樣？」

貼文曝光後，不少網友留言回應，「每次都尖叫，至少換來的是敲門聲」、「這種情況不革命以後會一直發生」、「自己洗衣服、自己掃、鎖門，不然就搬出去」、「無法理解叫媳婦不鎖門」、「如此糗的情況正好給你一個正當的理由把門鎖上，所以鎖就對了」、「都什麼年代了，還不能鎖門」、「媳婦的原則、該堅持的，不能妥協，進來敲門是互相尊重」、「鎖幾次婆婆就習慣了，換衣服一定要鎖的啊」。