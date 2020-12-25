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社會 社會焦點 保障人權

帶妳媽去驗DNA！媳婦門口狂喊激怒大姑…她揮拳下秒「啊啊啊」慘叫

▲▼家庭、暴力、打架、吵架、巴掌、耳光、虐待（圖／CFP）

▲台南一名媳婦與大姑發生口角，雙方互毆互告都被判處拘役。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／台南報導

台南一名媳婦與大姑相處不睦，2019年間她與大姑發生爭執，2人竟在大姑家門口一陣扭打，鬧得兩敗俱傷。事後雙方互相提告，大姑被判處拘役40日確定，媳婦則是被判處拘役30日，均得易科罰金。

回顧事發經過，2019年5月14日上午9時50分左右，陳姓媳婦在黃姓大姑家門口，與黃姓大姑爆發口角，陳女一怒之下竟揪住大姑的衣領，導致對方跌倒，受有右手手肘擦挫傷、左腳踝鈍挫傷、左膝擦挫傷，以及左腳趾指甲撕脫併甲床撕裂傷1公分等傷害；黃姓大姑則是揮拳朝陳女左臉頰猛打，導致陳女左側顏面鈍挫傷併腫脹。

陳女矢口否認有要傷害大姑，辯稱案發當時「是要大姑帶她母親去驗DNA」，但由於大姑家沒有電鈴，她只好用呼喊的方式叫大姑出來，結果大姑從側門出來後，就拿手機一直朝她臉部拍攝，她隨即將大姑手機拍落地面，沒想到大姑竟出拳打她的臉頰，「我為了要防衛才扯住她衣領，不是故意拉扯」，強調沒有毆打大姑。

黃女則稱，當天是弟媳到她住處外大聲叫囂，要她出來，她才會拿著手機錄音，要蒐集弟媳辱罵她的證據，未料，弟媳竟然突然伸手將她的手機打落地面，她撿起手機後，弟媳還想搶她手機，接著拉扯她的衣領，還將她摔傷，她轉向鄰居呼救，弟媳這才罷休，否認有出手毆打弟媳。

台南高分院勘驗案發時的錄音檔發現，2人口角爭執非常激烈，黃女還發出「啊啊啊～」的慘叫聲，依傷害罪判陳姓弟媳拘役30日，得易科罰金3萬元確定；黃姓大姑拘役40日，得易科罰金4萬元確定。

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