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公公月賺8萬狂討孝親費　雙寶人妻扛房貸嘆：每個月給1.5萬很少？

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻21日在臉書PO文詢問，公公每個月薪水約7、8萬元，和她與老公薪水相加差不多，夫妻倆搬出去住後，不僅要負擔兩個小孩的費用，還要付房貸，公公仍向他們討要孝親費，「試問大家，搬出去後，到底該給多少孝親費？」文章一公開隨即掀起兩派網友論戰，有人認為不用給，但也有人建議可以給5000元就好。

▲買房,夫妻,情侶（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO與丈夫、孩子搬出去住，每個月要付1萬5000元的房貸。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關，下同）

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」PO文中提到，還沒結婚之前丈夫每個月會給家裡5000元的孝親費，婚後兩人每個月給1萬元，後來孩子出生交給婆婆帶，就再加碼5000元，算是盡點孝心，畢竟帶孩子也很辛苦，但隨著第二個孩子出生，她逐漸覺得和公婆同住空間太小，商量之後決定買房，每個月房貸1萬5000元。

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「婆婆也沒辦法一次幫我帶兩個（孩子），所以我請了育嬰假。」原PO表示，夫妻倆的月薪相加大約7萬多元，由於還有兩個孩子要養，加上房貸、水電費、瓦斯費、管理費等等，她覺得搬出去之後就能把原本1萬5000元的孝親費挪為自用，沒想到公公為此大發雷霆。

原PO說，公公還有在上班，月薪約7、8萬元，婆婆則已經退休，沒有收入，「他一直覺得我們在花他老本，我們一個月給1萬5000元很少嗎？是要我把生活費都吐光給他當孝親費，他才甘願嗎？」況且當初要求婆婆退休帶孫子的也是公公，現在怎麼能把問題都怪在她身上，「我吃都吃不飽，還要我變出更多錢，試問大家，搬出去後，到底該給多少孝親費？」

▲工作,上班族（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO透露公公還有在工作，而且收入比夫妻倆還高。

大多數網友看完原PO的抱怨文，紛紛留言建議給5000元是最公道的價格，畢竟已經沒有住在一起了，孩子也是夫妻自己帶，「如果剛起步花費大，可以請丈夫和公公好好商量」、「不要都不給，這對長輩來說是一種打擊，請隊友溝通一下吧」、「我覺得如果公公堅持，5000元意思一下就好了」。

不過，也有另一派網友力挺原PO，認為搬出去了就不用給孝親費，「要為以後的生活著想」、「公婆還有能力養自己，就不用給了吧」、「不懂為什麼要給，自己買房子住，當然不需要給啊」。

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