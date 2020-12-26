促大學、高中共開課程　教育部設45個適性學習社區

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部表示，為促進高中職端與大學端的連結，教育部國教署規劃全國45個「適性學習社區」，自今年12月起至明年7月協助各高中與大專校院推動校訂課程及彈性學習時間協作共好計畫，透過「交流共享」、「區域共好」、「高教協作」及「歷程整合」等措施，強化教學能量，引導學生深化學習的自我反思能力，增強學習動機。

國教署說明，推動「高級中等學校適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫」，主要藉由教師社群共備、共觀、反思共議等機制，舉辦多元分享會、發表會，同時並結合大專校院豐富的高等教育資源，讓高中職端可規劃更多元化的選修課程及彈性學習時間的學習活動，深化學生適性學習的能量。

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為促進高級中學教育與高等教育兩階段順利銜接，計畫也透過「歷程整合」，由大專校院說明招生選才的內涵，讓高中職學生獲得更明確的參考方向，以利進行學習歷程反思、整合學習歷程檔案、強化自主學習能力，並培養終身學習的熱忱。

國教署表示，十二年國教強調學生為主體、自發自主學習、多元展能適性揚才等理念，並重視學習歷程的反思與學習動機。因此，為深化學生自主學習能力，強化區域學校夥伴優質共好與教育資源均質共享，透過高中職端與大學端的協作共好計畫，進一步強化合作關係，提升學校協助及輔導學生自主學習的能量與效能，讓學生的視野與學習更加豐富。

