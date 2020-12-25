　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南紡購物中心A2館試營運首日　湧現粉絲登門朝聖

▲南紡購物中心A2館舉辦試營運開店儀式，由台南紡織集團總裁暨南紡購物中心董事長侯博明主持，守候在購物中心門口的民眾，搶著體驗全新百貨購物商城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南紡購物中心A2館舉辦試營運開店儀式，由台南紡織集團總裁暨南紡購物中心董事長侯博明主持，守候在購物中心門口的民眾，搶著體驗全新百貨購物商城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南紡購物中心A2館聖誕佳節正式展開試營運，多方位全新進駐的獨家特色品牌，同步推出超強優惠活動，25日上午11時，由台南紡織集團總裁暨南紡購物中心董事長侯博明帶領經營團隊開啟營運大門，隨即湧入大批粉絲上門朝聖，搶著體驗嶄新舒適的新購物空間。

▲南紡購物中心A2館舉辦試營運開店儀式，由台南紡織集團總裁暨南紡購物中心董事長侯博明主持，守候在購物中心門口的民眾，搶著體驗全新百貨購物商城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

25日早上，南紡購物中心A2館舉辦試營運開店儀式，由台南紡織集團總裁暨南紡購物中心董事長侯博明主持，現場邀請到台南紡織集團董事侯博裕、台南紡織集團董事莊英志、台南紡織集團獨立董事聶澎齡、台南紡織集團顧問侯吾忠、台南紡織公司總經理暨南紡購物中心副董事長王立範、台南紡織公司副總經理曾坤煌、南紡購物中心總經理莊景堯、南紡購物中心營運事業群協理楊鈵彥、南帝化學工業公司董事長楊東源等貴賓場參加。

▲南紡購物中心A2館舉辦試營運開店儀式，由台南紡織集團總裁暨南紡購物中心董事長侯博明主持，守候在購物中心門口的民眾，搶著體驗全新百貨購物商城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吉時一到，由台南紡織集團總裁暨南紡購物中心董事長侯博明帶領全體員工燃香祈福後，由財神爺引領六頭大紅舞獅登場，鑼鼓喧天中，獻上好彩頭及鳳梨，祝福購物中心業績長紅、財源廣進。隨即，在侯博明帶領下開啟南紡購物中心A2館大門，宣告A2館正式在聖誕節展開試營運，一早守候在購物中心門口的民眾，立即蜂擁進入購物中心，搶著體驗全新百貨購物商城。

▲南紡購物中心A2館舉辦試營運開店儀式，由台南紡織集團總裁暨南紡購物中心董事長侯博明主持，守候在購物中心門口的民眾，搶著體驗全新百貨購物商城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南紡購物中心A2館舉辦試營運開店儀式，由台南紡織集團總裁暨南紡購物中心董事長侯博明主持，守候在購物中心門口的民眾，搶著體驗全新百貨購物商城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

步入南紡購物中心A2館大門，就是創藝時光埕，以台南紡織的紡織轉子與砂線為概念，結合老台南街道上錯落的霓虹燈及五花八門的招牌意象，藝廊招牌都是台南紡織以前的相關品牌。南紡購物中心A2以餐飲、娛樂為主，地上9層、地下2層，全新引進獨家特色主題餐廳包括Siam Siam泰式料理、鴨寮街烤鴨點心坊、日本知名金子半之助、星野肉肉鍋PLUS、微醺餐酒館、貳鍋三新精緻鍋物料理等知名美食。

▲南紡購物中心A2館舉辦試營運開店儀式，由台南紡織集團總裁暨南紡購物中心董事長侯博明主持，守候在購物中心門口的民眾，搶著體驗全新百貨購物商城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為提供大台南民眾嶄新的觀影體驗，位於A2館地下一樓的威秀影城，引進5個全雷射影廳，加上原有A1館五樓威秀影城，總影廳數15個，座位數2,600個，成為南台灣影廳數及座位數最多的影城。除餐飲娛樂外，南紡購物中心A2館的無印良品MUJI及宜得利家居NITORI，將提供消費者一站購足日系商品的服務，此外一樓更有台南獨家Adidas Original、保時捷、野獸國、VIVO以及全新形象店裝SAMSUNG、中華賓士。

▲南紡購物中心A2館舉辦試營運開店儀式，由台南紡織集團總裁暨南紡購物中心董事長侯博明主持，守候在購物中心門口的民眾，搶著體驗全新百貨購物商城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了試營運開始加入營運的店櫃外，尚有賓士KTV、貳鍋三、大魯閣ROLLER186滑輪場、奧斯丁夢想樂園、海底撈火鍋、H&M、GU、ABC-Mart、光南生活館等知名品牌，將會陸續加入營運陣容，要一次滿足民眾購物、飲食與娛樂的幸福感受。

天然抗氧化多酚，擁有養顏美容的效果
 

ET快訊
彈道無限高！中科院試射「台版薩德」　一聲巨響台東居民驚呆
蛋蛋涼整天！　他脫褲解放驚覺「好大一個洞」
「暗黑郭雪芙」閃電復出！　解浴衣甜喊2字激撩
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北警長陳檡文迎聖誕送驚喜　贈警局同仁限量版「耶誕口罩」

割稻體驗、聖誕夜總會系列活動　大有梯田生態公園12/26登場

元旦連假省道行車小叮嚀　開車族多利用替代路線

新北行動治理緊盯民生基礎建設　解決案件逾8成

露出頭了！2消防哥停路邊為她接生　彰消：聖誕節最棒的禮物　

南紡購物中心A2館試營運首日　湧現粉絲登門朝聖

金山三和國小混齡「聖誕英語派」　學習趣變身舞台動感小明星

新北攜手台東銷售頂級「鳳梨釋迦」　力挺小農渡過寒冬難關

和光企業點亮大鵬國小校園圍籬　增添耶誕節慶平安祈福氣氛

台南地院宣導國民法官新制　麻豆區代天府廣場舉辦「國民法官模擬法庭」

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

高中生保齡球12次全倒出現火雞　曲球神技+完美姿勢飆出滿分300

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

新北警長陳檡文迎聖誕送驚喜　贈警局同仁限量版「耶誕口罩」

割稻體驗、聖誕夜總會系列活動　大有梯田生態公園12/26登場

元旦連假省道行車小叮嚀　開車族多利用替代路線

新北行動治理緊盯民生基礎建設　解決案件逾8成

露出頭了！2消防哥停路邊為她接生　彰消：聖誕節最棒的禮物　

南紡購物中心A2館試營運首日　湧現粉絲登門朝聖

金山三和國小混齡「聖誕英語派」　學習趣變身舞台動感小明星

新北攜手台東銷售頂級「鳳梨釋迦」　力挺小農渡過寒冬難關

和光企業點亮大鵬國小校園圍籬　增添耶誕節慶平安祈福氣氛

台南地院宣導國民法官新制　麻豆區代天府廣場舉辦「國民法官模擬法庭」

新北警長陳檡文迎聖誕送驚喜　贈警局同仁限量版「耶誕口罩」

維格醫美集團 x UP雷射服務再升級！　高規格量「深」打造肌膚修護

割稻體驗、聖誕夜總會系列活動　大有梯田生態公園12/26登場

彈道無限高！聖誕夜試射「台版薩德」　一聲巨響台東居民驚呆

元旦連假省道行車小叮嚀　開車族多利用替代路線

新北行動治理緊盯民生基礎建設　解決案件逾8成

新生兒變形耳早就醫！掌握黃金治療期　矯正器還給小兒美耳型

露出頭了！2消防哥停路邊為她接生　彰消：聖誕節最棒的禮物　

「手機剩幾%才充電？」韓網超夯心理測驗　看出你的愛情觀和性格

南紡購物中心A2館試營運首日　湧現粉絲登門朝聖

地方熱門新聞

仁德教官猝死值班台　死因待釐清

南投93歲超級阿嬤首次使用健保卡

義肢老翁錯過最後一班公車　金山警助返家

第71重劃區　翻轉高雄車站周邊樣貌

冠軍帽悠遊卡開賣　順澤宮：領帽繼續

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

張麗善就職2週年　揭「下一個十年」發展方針

志玲姐姐捐贈「高齡智慧醫療推動基金」

善心人士捐贈「無刷式多功能切斷機」裝備

聖誕平安夜　警友辦事處送上溫暖祝福

桃園推萬元獎勵　鼓勵中高齡者就業

例行健檢未必揪出病因　客制化健檢才有保障

聖誕平安夜　板橋戶所50對新人結婚

更多熱門

相關新聞

台南浪漫情歌夜10萬樂迷朝聖

台南浪漫情歌夜10萬樂迷朝聖

台南市政府「2021台南市耶誕跨年系列活動」第4場活動「浪漫情歌夜」演唱會，19日晚上於永華市政中心西側廣場熱情開唱，現場湧入10萬樂迷前來朝聖，演出陣容有壞特?te、閻奕格、蔡旻佑、周興哲等人輪番登場，尤其是樂迷引頸期盼已久的Hebe田馥甄，壓軸登場帶來最高潮，用音樂送給大家溫暖人心美好夜晚。

南紡購物中心冬令救濟

南紡購物中心冬令救濟

中捷聯結器軸心斷裂暫停試營運　柯P承諾負責到底

中捷聯結器軸心斷裂暫停試營運　柯P承諾負責到底

不是Jolin粉！他朝聖演唱會驚呆：賺血汗錢

不是Jolin粉！他朝聖演唱會驚呆：賺血汗錢

成大、南紡簽訂MOU建立夥伴關係

成大、南紡簽訂MOU建立夥伴關係

關鍵字：

南紡購物中心A2館試營運朝聖

讀者迴響

熱門新聞

交往3天就分手！西門町蘿莉塔怒爆男友黑幕

7男12女汽旅內做壞事！高雄警開門一見全抓起來

國高中改「9點半」上課！連署通過　網兩派吵翻

握拳寶寶13歲了「驚人變化近況」曝！母揭拍照真相

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

周杰倫聖誕收賓士千萬豪禮：真的誇張

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

經血沾裙！後方女生「直接脫外套」幫綁腰上擋住

瑪莎拉蒂左轉硬上分隔島　撞爆路燈車半毀

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

高中生保齡球12次全倒出現火雞　曲球神技+完美姿勢飆出滿分300

高中生保齡球12次全倒出現火雞　曲球神技+完美姿勢飆出滿分300

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面