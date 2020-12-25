南紡購物中心A2館試營運首日　湧現粉絲登門朝聖

▲南紡購物中心A2館舉辦試營運開店儀式，由台南紡織集團總裁暨南紡購物中心董事長侯博明主持，守候在購物中心門口的民眾，搶著體驗全新百貨購物商城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南紡購物中心A2館聖誕佳節正式展開試營運，多方位全新進駐的獨家特色品牌，同步推出超強優惠活動，25日上午11時，由台南紡織集團總裁暨南紡購物中心董事長侯博明帶領經營團隊開啟營運大門，隨即湧入大批粉絲上門朝聖，搶著體驗嶄新舒適的新購物空間。

25日早上，南紡購物中心A2館舉辦試營運開店儀式，由台南紡織集團總裁暨南紡購物中心董事長侯博明主持，現場邀請到台南紡織集團董事侯博裕、台南紡織集團董事莊英志、台南紡織集團獨立董事聶澎齡、台南紡織集團顧問侯吾忠、台南紡織公司總經理暨南紡購物中心副董事長王立範、台南紡織公司副總經理曾坤煌、南紡購物中心總經理莊景堯、南紡購物中心營運事業群協理楊鈵彥、南帝化學工業公司董事長楊東源等貴賓場參加。

吉時一到，由台南紡織集團總裁暨南紡購物中心董事長侯博明帶領全體員工燃香祈福後，由財神爺引領六頭大紅舞獅登場，鑼鼓喧天中，獻上好彩頭及鳳梨，祝福購物中心業績長紅、財源廣進。隨即，在侯博明帶領下開啟南紡購物中心A2館大門，宣告A2館正式在聖誕節展開試營運，一早守候在購物中心門口的民眾，立即蜂擁進入購物中心，搶著體驗全新百貨購物商城。

步入南紡購物中心A2館大門，就是創藝時光埕，以台南紡織的紡織轉子與砂線為概念，結合老台南街道上錯落的霓虹燈及五花八門的招牌意象，藝廊招牌都是台南紡織以前的相關品牌。南紡購物中心A2以餐飲、娛樂為主，地上9層、地下2層，全新引進獨家特色主題餐廳包括Siam Siam泰式料理、鴨寮街烤鴨點心坊、日本知名金子半之助、星野肉肉鍋PLUS、微醺餐酒館、貳鍋三新精緻鍋物料理等知名美食。

為提供大台南民眾嶄新的觀影體驗，位於A2館地下一樓的威秀影城，引進5個全雷射影廳，加上原有A1館五樓威秀影城，總影廳數15個，座位數2,600個，成為南台灣影廳數及座位數最多的影城。除餐飲娛樂外，南紡購物中心A2館的無印良品MUJI及宜得利家居NITORI，將提供消費者一站購足日系商品的服務，此外一樓更有台南獨家Adidas Original、保時捷、野獸國、VIVO以及全新形象店裝SAMSUNG、中華賓士。

除了試營運開始加入營運的店櫃外，尚有賓士KTV、貳鍋三、大魯閣ROLLER186滑輪場、奧斯丁夢想樂園、海底撈火鍋、H&M、GU、ABC-Mart、光南生活館等知名品牌，將會陸續加入營運陣容，要一次滿足民眾購物、飲食與娛樂的幸福感受。

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