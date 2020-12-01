成大、南紡簽訂MOU　建立長期合作夥伴關係

▲國立成功大學都市計劃學系與台南紡織公司1日下午在成大創意基地C-Hub，簽訂專業技術交流產學合作備忘錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學都市計劃學系與台南紡織公司1日下午在成大創意基地C-Hub，簽訂專業技術交流產學合作備忘錄，雙方結合理論與實務產學合作計畫，成大提供專業規劃技術，支援南紡轉型經營，南紡則以豐富實務經營經驗，協助成大學術研究、增加學生實習機會，結合教學、研究、實習與服務，共建長期之合作夥伴關係。

成大校長蘇慧貞與南紡總經理王立範代表雙方簽署合作備忘錄MOU。成大都市計畫學系主任趙子元指出，面對氣候變遷，以永續發展為目標，人類應該對自己所做的種種發展，提出相對應的對策，作為一個要提出對策的大學和企業，責任是非常重大的，臺南紡織是臺南的龍頭企業，在地深耕超過60年，近年來積極轉型，朝多角化經營，深入不同產業鏈，為臺南的生活機能提供更多元的服務，也為臺南創造更多的商機及就業機會，因此促成成大與南紡進一步的合作和產學共創。

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成大蘇慧貞校長表示，某種程度上，城市和大學有很不一樣的關係，全台的大學裡，也只有成大和台南建構了一個經典的典範，大學有一個重要的功能，就是透過不斷的創新，也不斷有效能、負責任的把創新轉譯成可行的方法，然後在場域裡發生變化，並且確定那個場域是可長可久的，使下一個世代更有可能性。

蘇慧貞校長說，當我們在與企業合作時，不是選擇可以創造最多的營收，不是最多的個人效益，而是希望選擇的企業夥伴在創造新的價值，做出新的改變的時刻，甚至對社會、國家、世界有貢獻時，成大能夠有著關鍵性角色。

台南紡織總經理王立範表示，南紡已經成立65年，以往傳統產業總是專注在本業的生產、製造，南紡目前在台南大約有25萬坪土地，未來仍有約13萬坪可以開發利用、規劃，如何藉由南紡與成大的產、官、學、研的鏈結平台，讓協助地方發展的過程中，也能提供就業機會，讓企業在追求獲利時，也能善盡社會責任，就是雙方合作的具體表現。

成大都市計畫學系指出，希望藉由與南紡簽訂備忘錄，共建長期之合作夥伴關係，希望透過各自專長領域與資源的共享與互補，增加南紡轉型及永續規劃能量，拓展成大學生學習與規劃設計實務經驗的機會。未來的合作項目包括：共同參與創新空間規劃設計產學合作、爭取產學合作相關計畫資源，結合教學、研究、實習與服務，相互支援交流。



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