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不是Jolin粉！他首朝聖演唱會「開場就20首唱跳」驚呆：賺血汗錢

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▲▼ 蔡依林高雄演唱會day1。（圖／凌時差提供）

▲蔡依林辦演唱會的用心程度被網友肯定。（圖／凌時差提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

Jolin蔡依林在高雄舉行連6場「Ugly Beauty」演場會，日前已經完美落幕。就有鄉民在PTT的Gossiping板上發文，說他是演唱會愛好者，從國外到國內歌手都去看過，不是Jolin粉的他，上周第一次朝聖蔡依林演唱會，看完之後讚不絕口，忍不住問卦「有沒有JOLIN演唱會賺血汗錢的八卦？？」

這位網友說自己是演唱會愛好者，「從國外的mr.children、coldplay，到國內的伍佰、阿密特、周杰倫、HEBE、五月天、李宗盛我都看過惹！」並說上周他第一次朝聖Jolin的演唱會，「我當然不是J的粉絲，我只是想用演唱會愛好者的角度考察一下。」

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沒想到這一看讓他相當驚豔，「40歲的Jolin開場『唱跳』了20多首才進talking，唱跳都是唱現場，舞蹈不是馬虎打混那種」，誇讚蔡依林的動作都很有力道、張力，道具服裝也都很誇張，還有20個國外專業舞者讓表演更好看。

▲▼蔡依林高雄演唱會day1。（圖／凌時差提供）

▲原PO看到蔡依林開場就唱跳20首，直呼「蔡依林演唱會佛心來的。」（圖／凌時差提供）

「相較之下，一樣每次秒殺票的五月天，唱5首歌就TALKING，過場影片一次比一次長」、「周杰倫找快樂夥伴出來拖時間，找歌迷唱KTV COLDDOWN」，讓原PO不禁直問「有沒有蔡依林演唱會佛心來的八卦？？」

看到貼文後，許多人紛紛留言肯定，「她本來就算滿認真的藝人啊」、「光MV用心程度就屌打周吧」、「開頭20首都唱跳，不唬爛，不相信去翻歌單」、「我不是粉絲都覺得很好看，道具比謝金燕還多，人大部分都在空中，真的不錯」、「努力系天后啊」、「我有去看，我是真的覺得超值，根本是一場大型秀」、「Jolin真的很認真！她這次演唱會超級好看。」

也有網友表示，「IU演唱會唱3個半小時才是真正血汗」、「阿信是感冒好嗎，不然一樣也可以」、「五月天演唱會，聊天才是本體」、「五月天演唱會不聊天，歌迷會怒退票」、「五月天還好啦，周杰倫那個真的無法接受」、「周杰倫真的廢到笑」、「看過安室奈美惠的演唱會才知道什麼叫血汗，但Jolin這次真的蠻威的。」

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