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養殖新技術　SPF模組化密閉式新藍海

▲SPF養殖新技術開創新藍海。（圖／記者楊漢聲攝）

▲SPF養殖新技術開創新藍海。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台灣長期因為經濟發達，生活水平提昇，肉類食品需求增加，畜牧業飼養方式多數是企業化中、大規模畜殖，其所散發之空氣污染物尤其是臭味常造成附近住家或鄰近鄉鎮居民之申訴及陳情，造成居民、畜牧場及政府機關困擾，如今有業者研發SPF模組化密閉式養殖，幾乎聞不到臭味，可望成為新契機。

富櫃生技股份有限公司利用廢棄物減量原理、各類無毒養殖技術及嚴謹的環保管控流程，於2017年起全力發展綠色無毒符合SPF標準之禽畜畜養技術，並正式投入雞、豬養殖實驗、禽畜廢棄物高效肥料製作（有機肥料）等等無毒畜養及循環再利用處理技術。

富櫃生技股份有限公司表示，2020年新冠疫情造成全球經濟下滑，人心不安，但台灣防疫機制與積極作為，使得疫情相對受控，人民安全尚稱無虞。但是相對的，禽流感疫情卻是非常嚴峻且不斷升高，而養殖業（雞、豬）造成各類環保、空污問題與染疫禽畜撲殺之新聞層出不窮，台灣人民的食安與環保問題，始終是被漠視與低估。

富櫃生技股份有限公司指出，今年8月中旬試行第1階段任務，於養殖階段的同時，直接處理汙染源並成功於台東市設置第一代SPF模組化密閉式養雞系統，重點是穩定畜養禽畜水平，並針對各項廢棄物變廢為寶。

富櫃生技股份有限公司進一步表示，關於「SPF動物」是指一群乾淨、無特定病原感染與沒有施打疫苗的一群動物，換句話說，也就是一批健康沒有生病的動物。這些動物與一般傳統飼養動物最大的差別在於他們是圈養在隔離系統內，飼育環境控制在一定的標準之下，包括溫度、相對溼度、換氣次數、氣流速度及噪音等。

為達到此等標準，飼育設施的管理必須嚴格且有制度。公司將於明年，啟動第2階段任務，針對專業養殖戶、副業投資戶的商業操作，並將高效貨櫃畜養設備及廢棄物處理後之有機肥料推廣到市場，並準備正式進駐客戶端（台東縣卑南鄉初鹿養殖場，目前養殖規模4800隻土雞），進行為期60天的黑羽雞養殖任務，期待未來能提供更優質且健康的土雞肉全國民眾。

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