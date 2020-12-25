女兒表演拒獨唱！堅持「只想演一棵聖誕樹」　母爆氣不看了

▲一名原本可以在學校聖誕表演中扮演歌唱天使的小女孩，堅持想演一棵聖誕樹。（示意圖／取自免費圖庫Visual Hunt）

記者葉睿涵／綜合報導

美國一位母親在網上抱怨道，女兒因為歌聲動人，被老師選中在學校的聖誕表演活動中擔任領唱的角色，中間甚至還會有獨唱的部分。這位母親聽畢十分高興，興奮地為女兒張羅演出時的服裝，豈料，女兒卻告訴她，自己並不願意獨唱，只想在表演中「扮演一棵聖誕樹」，讓這名母親氣炸。

據外媒報導，這位母親表示，原本自己因為老師看中了女兒的歌唱天賦，想要讓她在表演中扮演「歌唱天使」一角感到很開心，甚至還打算向公司請假，去欣賞女兒的演出。

▲女孩在表達想演聖誕樹的願望後，母親居然怒極表示，自己不會到現場去看女兒演一棵樹。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過，這名小女孩卻在定角的數天後，拒絕擔任「歌唱天使」的重要角色，並堅稱自己真心想要扮演一棵聖誕樹。這位母親對於女兒的決定感到十分失望，於是她告訴女兒，若女兒只想「當一棵聖誕樹」的話，那她就不會請假去觀賞演出。

女兒知悉後感到十分難過，於是請了爸爸來評評理。正當這位母親以為爸爸也會加入自己的陣線，勸告女兒擔任要角時，爸爸卻站在女兒那一邊，認為女兒扮演一棵聖誕樹完全沒有問題。

帖文被po上網後，網友們紛紛勸告這位母親，不要小題大作，也不要因為女兒只是「一棵聖誕樹」就不去看演出。不過這位母親的心意已決，她還質疑網友，「如果你們的小孩原本可以擔任歌唱天使，現在卻變成一個沒有對白、不會動的聖誕樹，我打死也不會相信，你們還會特別請假、高興地去看她表演。」

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