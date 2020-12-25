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梅蘭妮亞耶誕前夕「緊牽川普」　網崩潰：這一定是分身！

▲▼川普與梅蘭妮亞牽手。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與梅蘭妮亞牽手，引發網友熱烈討論。（圖／達志影像／美聯社）

 記者王佩翊／編譯

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞的感情生活一直都是外界關注的焦點，有關於夫妻倆關係失和的謠言更是滿天飛，甚至有傳聞指出，一旦川普卸任，梅蘭妮亞就會馬上與他離婚。然而兩人23日共同前往佛州棕櫚灘海湖莊園（Mar-A-Lago）度假，登機前梅蘭妮亞卻罕見地牽起了川普的手，讓網友們崩潰表示，「這才不是梅蘭妮亞！」梅蘭妮亞有分身的陰謀論再度浮出檯面。

綜合外媒報導，川普與梅蘭妮亞23日為了前往棕櫚灘海湖莊園度過聖誕假期，一起搭乘專機飛往佛州。然而兩人上機前，梅蘭妮亞卻與川普手牽著手，緩緩地朝飛機走去，從畫面中更可以看到兩人不斷地相互交談，隨後梅蘭妮亞也舉起手向一旁的人揮手打招呼，川普隨後也揮手致意。

相關畫面曝光後，瞬間引發美國網友熱議，有網友在推特上寫道，「這才不是巴倫（川普的小兒子）的媽媽！冒牌梅蘭妮亞又出來了！」還有網友說，這不是真正的梅蘭妮亞，因為她「看起來很開心」。不僅如此，還有網友仔細分析了影片中的人表示，鼻子似乎與梅蘭妮亞不太一樣，懷疑是川普找了女演員來「飾演梅蘭妮亞的分身」。網友還稱，影片中的梅蘭妮亞竟然把以往戴在右手的戒指戴在左手，十分反常。

事實上，梅蘭妮亞10月也曾因為滿臉笑容地站在川普身邊，而引發熱議，「假梅蘭妮亞（#FakeMelania）」一詞更是瞬間衝上熱搜。當時外界就有傳言，梅蘭妮亞拒絕與川普共同出席競選活動，因此川普才會聘請女演員來配合演戲。網友笑稱，最近現身的梅蘭妮亞就是10月的那個人。

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