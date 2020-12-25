衰到極限好運來！他被解僱又遭父喪　人生「一片黑暗」卻爽中700萬

▲美國一名男子在歷經失業與父喪後意外中獎。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

天降橫財，你擋也擋不住！美國北卡羅來納州一名幼兒園教師最近霉運纏身，他先是在今年9月被他待了20年的幼兒園解僱，接著又遭遇了父喪之痛，讓他的人生籠罩在黑暗之中。不過，坎普的壞日子終於到了頭，他在上週買了2張彩票後，居然刮出25萬美元（約新台幣700萬元）的大獎。

據WSOC電視台和福斯新聞報導，這位名叫坎普（Joe Camp）的老師每週四都會買一張彩票，不過奇怪的是，他17日在買彩票時，反常地買了2張。坎普表示，「我在刮第一張彩票的時候什麼也沒得到，所以我試了第二次，我就這樣贏得了大獎。」

Way to go, Joe Camp! Joe won $250,000 playing Gold Rush on Thursday. He purchased the winning ticket from Coulwood BP on Belhaven Blvd. in #Charlotte. “What I plan on doing with my winnings is having a future for my daughter,” he said. #NCLottery https://t.co/BT1NI99Qg4 pic.twitter.com/la4X9bSSc9 — NC Education Lottery (@nclottery) December 22, 2020

這和坎普前些日子的生活產生了極大對比，他在今年9月接連經歷失業與父喪，長時間處於低潮。他指出，「我在那段時間真的就像是陷入了黑暗之中，不過我的朋友和家人都告訴我，要堅持下去、要相信自己。」

據報導，在扣除了聯邦和州的稅款後，坎普帶走了約17.7萬美元（約新台幣500萬元）。他指出，他打算為自己和女兒買一套房子，然後把剩下的錢存起來，供女兒上學。

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