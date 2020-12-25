說好限200元！她花300玩交換禮物「到場傻眼」　朋友狂酸曝潛規則





▲許多人會在聖誕節玩交換禮物。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，和友人一起玩交換禮物，主題是「不能是實體的」，金額為200元上下。活動當天發現大家都準備700-1500元的禮物，而他的禮物則是300元的餐飲電子券，遭到大家批評很寒酸，抽到的人很吃虧，他無奈表示，規則不是制定200元，「還是送超過兩倍以上價格的禮物是潛規則？」

該名網友在PTT板上發文，本身對交換禮物活動不感興趣，但想說大家年紀都蠻小，應該會「比較單純」，所以決定參加。禮物的主題是「不能是實體」，價格為200元上下，送完之後還要為禮物打分數，分數最爛的人要接受懲罰，他因此挑選300元的餐飲電子券當作禮物，而且還考量方便問題，選大家身邊都會有的餐飲店家。

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▲禮物價格規定200元上下。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

到了活動當天，發現大家都準備價值700-1500元的禮物，因此遭到很多人嫌棄禮物太寒酸、抽到的人很衰、禮物很小氣等，也就理所當然地被選為最爛的禮物。但他覺得很委屈，「票選最爛禮物的唯一依據是禮品價格嗎？」而且他也是按照規則，送200元上下的禮物，「還是送超過兩倍以上價格的禮物是潛規則嗎？那還有沒有其他潛規則啊？」

貼文一出後，許多網友替他抱不平，認為那些朋友都很假面，「送超過指定金額的心機很重阿」、「就你的這些朋友比較虛偽而已」、「那訂規則幹嘛？沒守規則的先懲罰一輪啊」、「訂了規則又不遵守，還反過來嫌棄遵守規則的人，他們才奇怪」、「感覺他們是故意想弄你」。