台北跨年3管制點曝光　北市採「實聯制」：平均每人花2秒可入場





▲北市府針對跨年防疫召開臨時記者會，由左至右依序為台北市衛生局長黃世傑、台北市副市長黃珊珊、台北市觀傳局長劉奕霆、台北市資訊局長呂新科。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

面對即將到來的台北市跨年晚會，台北市政府24日下午召開臨時記者會，宣布將在市府廣場週邊的松高路、松壽路及市議會前道路設置3處管制點，民眾必須消毒、戴口罩、量體溫和完成實聯制後才能入場。由於必須在管制點完成實聯制才能入場，因此一個人需要花多久時間才能完成進場？資訊局長呂新科指出，平均每人2秒至3.5秒，約1小時能處理掉1000人次。

面對跨年防疫，北市府24日下午緊急召開跨年晚會最新防疫措施記者會，台北市觀傳局表示，北市府目前更加強跨年防疫措施，將於31日當天於市府前舞台區圍設管制範圍，於松高路，松壽路及市議會前的1號道路分別設置3處管制點，每處管制點視場地條件設置最多10個出入口供民眾進出，民眾必須量體溫，消毒，戴口罩並做好實聯（名）制始得進入，民眾可透過台北通APP或QRcode或持身分證掃描入場，管制點外設有準備站協助民眾實聯制入場。

▲台北市跨年晚會防疫措施。（圖／台北市觀傳局提供，以下皆同）

關於實聯制部分，資訊局長呂新科表示，鼓勵民眾使用台北通APP會員進場會比較快速，若持有手機非本人，也可用身分證掃描入場，或者是QRcode就可以解鎖進場；而蒐集的所有個資，皆會直接上傳北市府雲端資料庫加密，並依中央規定日期封存28天供疫調需求，並定期銷毀，希望民眾配合規範。

被問到有無預估一個人需要花多久時間才能完成進場？呂新科回應，每個管制點有10個入口，平均抓下來是每人2秒至3.5秒左右，約1小時能處理掉1000人次左右，目前還在模擬排練中。觀傳局長劉奕霆則表示，會在管制點周圍做服務站點，若有民眾到現場卻還不熟悉操作，可以到旁邊站點由現場人員親自教導。

被問到每年都有很多排隊人潮，實聯制驗證該如何做？觀傳局綜合行銷科長洪梅雲表示，要設置好管制點，才會開放讓民眾入場。劉奕霆則說，每年通常是25、26日開始進行舞台搭設，觀傳局大約在30日開始圍管制區，31日下午會圍好，但幾點還要再確認。

被問到現場禁止除了補充水分外的飲食，那若嬰兒需要哺乳怎麼辦？黃珊珊回應，要哺乳的話可以到救護站，會有醫護人員做協助，但是這麼冷的天氣，帶小嬰兒還是得注意一下。洪梅雲補充道，如有需要，醫護人員會引導民眾去東門的哺乳室哺乳。

另外，若民眾有飲食需求，劉奕霆表示，由於進場時會蓋手章，可以先出場後再憑手章進場，另外除了至少24個出入口之外，還會另外設置只出不進的入口。

由於往年北市跨年現場不僅舞台區域人潮擁擠，周邊至捷運站都有大批民眾聚集，黃珊珊指出，管制區外面本來就是民眾自由活動的地方，還是要回到中央的八大類場所規定，而捷運站內則原本就要求強制戴口罩。

黃珊珊提到，群聚等相關狀況，他們會盡量宣導，但若中央宣布疫情嚴峻導致大型活動無法舉辦時，跨年晚會也會改為線上轉播，只是因為101煙火仍施放，所以還是有人抵達現場看煙火，市府就會進行另一套應變措施。

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