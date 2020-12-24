　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐欺犯中國服刑！媽急付259萬救人　結果反遭「同夥」騙光光

▲高雄一名網友指出，日前到某銀行要臨櫃存款3萬元，卻遭行員拒絕處理，要求到ATM自行操作。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲兒子犯詐欺案於中國服刑，其母為救人卻反遭詐騙259萬餘元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

謝姓男子2016年6月間於柬埔寨犯下詐欺罪後，遭遣送至中國審判、服刑，而其同夥劉姓男子向焦急的謝母以「可幫忙找辯護律師」等理由，藉此騙得現金259萬3080元。事後謝母得知遭騙，氣得提告求償，日前法院判劉男全額賠償，可上訴。

判決指出，謝男2016年6月因詐欺案，遭遣送至中國審判、服刑，孰料，劉男見有機可乘，從2016年6月24日至2017年11月30日間，透過同夥「小真」聯繫謝母，聲稱其在中國有認識的人可以幫忙，請律師到中國為謝男辯護，因此要支付機票、行賄中國法官、轉交生活費給謝男於獄中使用、賠償被害人。謝母聽聞後心急如焚，信以為真，遂透過郵局轉帳111筆，面交1筆的方式，交付劉男共259萬3080元。直到2018年6月27日謝男返台後，謝母得知遭騙，氣得報警提告。

對此，刑事部分，劉男被依詐欺取財罪，判刑2年；民事部分，橋頭地院審理時，劉男未到場辯論，而法官根據刑事確定在案，以及謝母提供之證物，判劉男得全額賠償，全案仍可上訴。

【更多新聞】

UBA隊長招魂4、50次沒回應！　哥「向女友家屬道歉」終獲聖筊

蛇蠍女為200萬「持鐵鎚狂擊40下」…閨蜜慘爆頭亡！判賠家屬1052萬

遊覽車司機尾隨6歲女童…巷弄內性侵！求輕判喊：有誠意賠償但沒錢

ET快訊
小A辣開機了！男友不戴驗貨「緊到不行」3優點嗨爆
路邊整排機車拖吊「它唯一倖存」　網曝真相：1條件無敵
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前妻脖上有吻痕醋男誤認小王而開槍！他車上看直播險死

屏東偵查小隊長酒駕拒檢！秒收18萬罰單　分局長衰遭連坐懲處

建國高架休旅車撞分隔島　駕駛搶救2小時不治！目擊者：他突然偏移

酒後暴怒打死想壞壞的恩人男同志　還在他遺體旁與女友嘿咻

快訊／新北金山水尾港舢舨船翻覆！　衝浪客「衝」現場...3獲救

人妻豪撒20萬！小王喊「讓妳舒服」：沒跟英文老師做過…人夫崩潰

探親抓包老婆「夜晚的祕密」　最衰人夫被放生5年神反擊

桃園深夜當街擄人！車主現身「全程裝傻」　警急衝嘉義救人

台裔女離奇失蹤390天！車到太魯閣最後畫面曝　「女性導遊」成謎

詐欺犯中國服刑！媽急付259萬救人　結果反遭「同夥」騙光光

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

高雄20歲女自主健康管理第一天　爽揪9人吃火鍋後確診！遭罰1萬

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

爸在家工作乖巧黃金獵犬求陪玩 叼心愛玩偶「站衛兵」安靜等待

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

前妻脖上有吻痕醋男誤認小王而開槍！他車上看直播險死

屏東偵查小隊長酒駕拒檢！秒收18萬罰單　分局長衰遭連坐懲處

建國高架休旅車撞分隔島　駕駛搶救2小時不治！目擊者：他突然偏移

酒後暴怒打死想壞壞的恩人男同志　還在他遺體旁與女友嘿咻

快訊／新北金山水尾港舢舨船翻覆！　衝浪客「衝」現場...3獲救

人妻豪撒20萬！小王喊「讓妳舒服」：沒跟英文老師做過…人夫崩潰

探親抓包老婆「夜晚的祕密」　最衰人夫被放生5年神反擊

桃園深夜當街擄人！車主現身「全程裝傻」　警急衝嘉義救人

台裔女離奇失蹤390天！車到太魯閣最後畫面曝　「女性導遊」成謎

詐欺犯中國服刑！媽急付259萬救人　結果反遭「同夥」騙光光

高雄跨年觀眾區有規定！戴口罩、禁飲食　市府組5大「快速反應隊」稽查

倒數7天脫歐！英國、歐盟「挑燈夜戰」達成新協議　擬24日宣布　

挑禮物發現女友才剛離店！網冷回「6字」預測劇情　整樓跪了

薪水被老婆敗光！他「心理不平衡」存私房錢叫小姐：我也想買快樂

陳菊財產申報曝光　花3個半月繳清977萬元房貸

決定飼養就要負起一輩子責任！　新手貓奴正式上線：注意事項篇

長棉棒插鼻孔採檢　何志偉宣布結果是「陰性」

菲籍女檢疫期滿自費採檢…爽吃火鍋後確診　衛生局回應「足跡史」

前妻脖上有吻痕醋男誤認小王而開槍！他車上看直播險死

賴清德手做「草莓聖誕老人」尷尬喊重來！　眼睛掉落NG片段曝光

遭小黃夾殺！騎士5秒「極限求生」　擠上分隔島...神技網跪：太厲害

社會熱門新聞

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

即／桃園深夜傳街頭擄人　男遭3惡煞押走

台中啃老男扛「水泥石墩」當街砸死爸！　媽目擊哭暈

外送員逼車想拔警密錄器遭壓制　馬尾妹：他真的卡到！

救難員垂降懸崖2天　警：訊號進太魯閣前已消失

即／正修科大傳跳樓　21歲男學生墜10樓亡

新北騎士視線不良自摔　頭重創亡

蹲了30多年剛出來！基隆男跟老婆又被逮

金門自來水廠爆索賄弊案　3官商收押禁見

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

高雄2屁孩尿襲家樂福被逮：我們一時尿急

虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝！　爸：兒沒違規！汽車超速

高雄楠梓「棒棒隊」出草！4男1女下車...見人就打

快訊／輪椅婦閉目不動　警衛搖不醒驚覺「死了」

更多熱門

相關新聞

你這樣會失溫！高雄黑衣男夜跳港　海巡騙上岸

你這樣會失溫！高雄黑衣男夜跳港　海巡騙上岸

海巡署南部分署第五岸巡隊一港口安檢所巡邏人員19日凌晨3點多，在執行港區巡邏期間，發現一名男子在碼頭徘徊、口中喃喃自語，沒等巡邏人員上前盤查，他就跳入水中，而且他不理會巡邏人員第一時間拋投的救生圈，為了保護他的安全避免失溫，海巡人員不畏低溫跟著跳入水中實施救援，反覆安撫對方的情緒後，終於將人平安救上岸。

丁小芹最後通牒！檢：下午5點未到將開拘票

丁小芹最後通牒！檢：下午5點未到將開拘票

救不回來是一屍兩命！她CPR壓15分鐘竟被喊告

救不回來是一屍兩命！她CPR壓15分鐘竟被喊告

快訊／丁小芹入監放鳥！檢察官駁回請假聲請　依法通緝

快訊／丁小芹入監放鳥！檢察官駁回請假聲請　依法通緝

丁小芹要入監！打悲情牌求緩刑仍遭判2年半

丁小芹要入監！打悲情牌求緩刑仍遭判2年半

關鍵字：

詐欺犯服刑救人

讀者迴響

熱門新聞

五月天深夜驚喜送「時隔2年大禮」

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

桃園+1確診！全台病例分布地圖

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

市集遇暗黑萌獸！一排人跪地搶拍

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

紐籍機師遭開「40萬月薪飛了」！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

弟弟整夜抱「100%天然羽絨」甜睡

「X疾病」疑出現0號病患　專家：世紀奪命病毒來了

即／桃園深夜傳街頭擄人　男遭3惡煞押走

肇事方是真理褲正妹！他秒暈：好說

兒子和你不像！尪聽友一句話殘忍手段砍死妻

更多

最夯影音

更多
信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了
小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面