詐欺犯中國服刑！媽急付259萬救人　結果反遭「同夥」騙光光

▲兒子犯詐欺案於中國服刑，其母為救人卻反遭詐騙259萬餘元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者陳羿妏／高雄報導

謝姓男子2016年6月間於柬埔寨犯下詐欺罪後，遭遣送至中國審判、服刑，而其同夥劉姓男子向焦急的謝母以「可幫忙找辯護律師」等理由，藉此騙得現金259萬3080元。事後謝母得知遭騙，氣得提告求償，日前法院判劉男全額賠償，可上訴。

判決指出，謝男2016年6月因詐欺案，遭遣送至中國審判、服刑，孰料，劉男見有機可乘，從2016年6月24日至2017年11月30日間，透過同夥「小真」聯繫謝母，聲稱其在中國有認識的人可以幫忙，請律師到中國為謝男辯護，因此要支付機票、行賄中國法官、轉交生活費給謝男於獄中使用、賠償被害人。謝母聽聞後心急如焚，信以為真，遂透過郵局轉帳111筆，面交1筆的方式，交付劉男共259萬3080元。直到2018年6月27日謝男返台後，謝母得知遭騙，氣得報警提告。

對此，刑事部分，劉男被依詐欺取財罪，判刑2年；民事部分，橋頭地院審理時，劉男未到場辯論，而法官根據刑事確定在案，以及謝母提供之證物，判劉男得全額賠償，全案仍可上訴。

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