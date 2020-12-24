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23歲媽把小孩鎖家中泡夜店　鄰居聽淒厲求救聲目睹3孩被燒死

23歲媽把小孩鎖家中泡夜店　鄰居聽淒厲求救聲目睹3孩被燒死。（圖／翻攝自Facebook／Jocyane Monteiro）

▲女子為了自己玩樂，竟然把小孩留在家中。（圖／翻攝自Facebook／Jocyane Monteiro）

記者李振慧／綜合報導

巴西23歲女子蒙泰羅(Jociane Monteiro)到夜店狂歡時，把3名年幼孩子獨自留在家中，沒想到發生火災，鄰居們聽到尖叫聲雖然想要幫忙救人，卻因為房門被緊緊鎖著無法進入，導致3名孩童葬身火海。

這起不幸事件19日發生在里約布蘭科市(Rio Branco)，4歲男童迪奧戈(Diogo Monteiro de Freitas)、2歲弟弟卡約(Caio)與8個月大妹妹維多利亞索非亞(Vitoria Sofia)，因為被母親鎖在家中無法逃生，3人死於大火。

現場照片可看到，孩童的衣服都被燒焦，家中地板、木樑也被燒得漆黑，家中前門則被金屬鎖和粗鍊條緊緊鎖住，消防人員抵達現場時，整個小屋已被熊熊大火吞沒，由於當時要撲滅大火非常困難，他們只能盡力阻擋火勢蔓延到鄰居家。

調查人員認為，引發火災的原因可能是電風扇短路，而蒙泰羅被捕後使用緘默權，一直保持沉默。調查員莫雷拉(Yvens Moreira)表示，「她在聽證會中沒有表現出任何情緒，沒有哭，也沒有詢問孩子狀況，只是保持沉默，想避免被控罪」，調查仍在進行中。

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