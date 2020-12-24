4歲女兒爆前世記憶「認識女囚犯」　媽一查嚇壞：100年前有這個人





▲女童突然講出的名字，讓媽媽嚇了一跳。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國4歲女童海蒂(Heidi)近來突然告訴母親，她認識一名叫做埃斯特(Esther)的女囚犯，媽媽好奇一查還真的查到這個人存在，而且對方是活在100年前，奇異的故事在網路上獲得瘋傳，許多網友也分享家中孩子擁有「前世記憶」的經驗。

英國《鏡報》報導，女子佛德芮卡(Frederica Severinsen)近來在TikTok上發布影片表示，朋友生了一個女兒，想要取名叫做埃斯特，沒想到4歲女兒海蒂聽到這個名字突然問，「是埃斯特默文(Esther Mervin)嗎」，我說寶寶不是姓默文，她突然說是以前在監獄中認識的人」。

佛德芮卡好奇上網搜尋這個名字，沒想到真的在網站上查到符合身分的人，對方是美國人，曾在1900年代入獄距離現在已經100多年，「我再次問女兒，『你怎麼會認識這個人』，她只說，『很久以前，她現在應該已經死了，就這樣』，超怪異的」。

佛德芮卡將故事分享在TikTok後，影片獲得68萬人次點閱，靈異的故事讓許多網友聽完表示，「感覺好可怕」、「天啊，這是她的前世記憶」，也有網友分享類似故事，「我3歲女兒常會講到她在飛機失事中喪生的澳洲家人，可是我們所有家人都住在英國」。

►聽Podcast掌握美選及國際局勢