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社會 社會焦點 保障人權

旭富大火「57小時馬拉松式」灌救完成　消防隊2度行使退避權

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市旭富製藥大火延燒57小時，終於在22日晚間9時左右完全撲滅，消防人員歷經「馬拉松式」救火，也都十分疲憊。不過，這場大火曾兩度發生爆炸，增加救災風險，消防指揮官在現場也行使兩次退避權，下令現場人員撤離。

▲▼桃園旭富爆炸監視器畫面曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲爆炸瞬間畫面曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

旭富大火從20日中午12時許持續延燒至22日晚間9時許，殘火才總算被完全處理完畢。根據《聯合新聞網》報導，20日火場第一次發生爆炸時，現場指揮官、桃園市消防第三大隊長殷明坤考量到救災人員的安危，首次行使退避權；隔日再深入廠區確認危險物品的確切位置，這才知道裡面還有數量不明的金屬鈉，縱使當下無煙無火，他仍決定第二次行使退避權，結果消防人員才退到門口，廠房就發生第二次爆炸。

事實上，立法院2019年10月29日三讀通過《消防法》部分修正條文，將生命三權「退避權」、「調查權」、「資訊權」入法，目的是希望能讓消防人員的權益獲得更多保障，未來若火災現場沒有人命危害之虞，消防人員得以行使退避權，不採取救災行動。此次旭富大火現場指揮官果斷行使兩次退避權，確保現場人員安全，也算是退避權入法以來的一大進步。

▲桃園市旭富製藥廠大火進入第三天，消防局第三大隊輪班灌救，貌似「川普」熱心民眾捐贈雞排予康貝特等提神影料，感謝隊員們辛勞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼▲消防人員經歷「馬拉松式」救災，每個人都累翻了。

▲桃園市旭富製藥廠大火進入第三天，消防局第三大隊輪班灌救，隊員們累了就席地休息打盹培養體力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

至於這場延燒長達57小時的大火，受到波及的5家廠商財損初估突破18億元，桃園市政府勞檢處21日已勒令旭富生產線停工，桃園市府環保局22日也配合環保署毒化災資訊小組，前往現場進行後續處理。

桃園市府環保局長呂理德會勘時表示，旭富曾向市府申請44種毒性物質，所幸這些東西都存放在較高層的倉庫裡，未受到大火波及，後續環保人員會24小時監控廠區周圍空氣與水質檢測，截至目前為止，空氣品質與廠區廢水水質都在良好與正常值之間。

▼消防人員正在處理殘火。

▲桃園旭富製大火第三天，消防人員進行殘火處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼廠方22日下午確認廠內遺留350公斤的金屬鈉。

▲桃園旭富製藥廠大火，廠方22日下午確認廠內遺留350公斤金屬鈉，派員著防護裝現場檢視。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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