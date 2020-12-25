病毒變異免驚！疫苗仍有效　即使變強也能「幾分鐘」升級打怪

▲專家認為，即使病毒發生變異，但目前的疫苗仍然有效。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國和南非變種病毒來襲，並在多國造成新一波疫情，讓人們擔心現有疫苗無法抵抗變種後的病毒。不過，傳染病學家樂觀認為，目前的疫苗強而有力，而病毒即使在不斷變異，但依舊很脆弱，因此目前的疫苗仍然有效。專家們也指出，即使病毒進一步變異，他們也可以迅速地對疫苗進行小幅調整，以保持其效力。

據《華盛頓郵報》報導，賓州大學醫學教授魏斯曼（Drew Weissman）指出，即使病毒變異到目前的疫苗已不適用的程度，科學家們也有能力在「幾分鐘內」就改變疫苗，並增強其效力來對抗病毒。魏斯曼是核糖核酸（RNA）研究領域的佼佼者，這也是莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）疫苗使用的疫苗原理。

科學家們表示，病毒變種不應成為人們的擔憂，因為所有的病毒都會變種，而新冠病毒的變異速度並不算快；另外，目前也還未有證據表明，這些突變使病毒變得更加致命，因此民眾無需過度擔心。目前學界對於這些變種病毒的研究還停留在早期階段，但研究發現，病毒的變異主要發生在外部的棘蛋白部分，讓病毒更容易與人體細胞結合與複製。

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