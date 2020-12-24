購屋族注意！預售屋新制元旦上路　公設、停車位不計算土地持分

▲消保處審議通過「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」修正草案。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院消保處審議通過「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」修正草案，其中聚焦在預售屋的停車位明年元旦起不列入土地持分，契約未符合條件者最高罰50萬，預計明年1月1日起施行。

消保處指出，本次修正「土地」及「共有部分」應有權利範圍之計算方式，以民法第799條第4項規定，各區分所有權人所得分配土地及共有部分之應有權利範圍，應以「專有部分」面積比例計算；預售屋買賣契約中之停車位，係「約定專用」之概念，非屬「專有部分」；區分所有權人即使多購買停車位，亦不會取得較多「專有部分」，故不得多分配土地之應有權利範圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外也修正地下層停車位面積計算方式，消保處諮議陳世元說明，預售屋買賣契約中之停車位係登記於「共有部分」；預售屋地下層之共有部分包括「停車位」及「其他項目」兩大部分；為規範地下層停車位之使用方式及權屬，應將「其他項目」之面積扣除，始能正確計算「停車位」面積。

陳世元提醒消費者，預售屋交易金額甚高，簽約前應逐條詳閱契約內容，以避免發生消費爭議，損害自身權益。若遇有契約內容與「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定未合部分，可請求建商及代銷公司改正或拒絕簽約，以保障自身權益。

消保處也表示，一旦明年起還有預售屋契約違反相關規定，會先令其限期改善，若未改善的話可以再依消保法3萬元至50萬元處罰至改正為止。