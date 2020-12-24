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北京增2名無症狀感染者　1人從事冷鏈工作1人已飛往寧波

▲▼中國大陸疫情,新冠肺炎,成都,北京,太原。（圖／路透社）

▲北京近期新增多名確診、無症狀感染病例。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京24日通報新增2例無症狀感染者，分布於順義區及西城區，其中一人任職於科技園，接受檢測後隨即前往寧波出差；另一人為餐館員工，從事冷鏈相關工作。

北京市疾控中心副主任龐星火表示，一名無症狀感染者為34歲男性，居住在順義區空港蓮竹花園小區，為海淀區奧北科技園一公司員工，每日主要在居住地與工作單位附近活動，曾搭乘地鐵15號線、8號線，22日因參加研究生入學考進行核酸檢測，同日搭機飛往寧波出差。

龐星火指出，該男抵達寧波後，隔天檢驗報告結果呈現陽性，轉介至浙江省疾控中心，被診斷為無症狀感染者，已於當地醫院進行隔離觀察；其工作與居住地正進行消毒，密切接觸者、同居住社區、同工作單位的5000多人均接受檢測。

龐星火提到，另一名無症狀感染者為16歲男性，任職於餐館，6日從天津來到北京，因從事冷鏈工作，在22日進行檢測，隔日結果出爐為陽性，被送往北京地壇醫院隔離，24日診斷為無症狀感染者。

此外，龐星火也特別提醒，市民在進行核酸檢測未反饋檢測結果前，最好不離京；若出現發熱、乾咳、乏力，嗅覺、味覺減退等症狀時，應立即到就近的發熱門診就診，並主動告知14天內活動史、接觸史。

▲▼中國大陸疫情,新冠肺炎,成都,北京,太原。（圖／路透社）

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