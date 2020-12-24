　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

廚餘回收再獲肯定　台南市廚餘回收再利用績效優等　

▲台南市政府推動廚餘回收再利用不遺餘力，榮獲行政院環境保護署2019-2020年度直轄市及縣市政府廚餘回收再利用績效評鑑優等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府推動廚餘回收再利用不遺餘力，榮獲行政院環境保護署2019-2020年度直轄市及縣市政府廚餘回收再利用績效評鑑優等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府推動廚餘回收再利用不遺餘力，榮獲行政院環境保護署2019-2020年度直轄市及縣市政府廚餘回收再利用績效評鑑優等，市長黃偉哲表示，環保局倡導民眾建立良好的環保飲食及購物理念，得獎是對台南市政府執行成果的肯定，亦象徵市民關心環保，以行動支持環保議題。

環保局自2019年起從「源頭減量」、「廚餘收運系統」、「廚餘處理方式」、「教育宣導措施」、「查核輔導機制」及「跨域合作」六個面向去掌握廚餘回收流向。也推出多項創新措施，包括在夜市設廚餘回收桶，提高廚餘回收成效。除了設置廚餘堆肥廠外，還推動「擴散地區堆肥」，鼓勵社區、學校、機關設置廚餘堆肥點，達到廚餘減量的效果。與民間慈善團體合作，將回收的菜渣果皮製成有機環保酵素，用於清潔及有機液肥。

另外，媒合社區及市場，將菜市場賣剩食物捐給社區，再藉由供餐方式將食材做最有效利用，2019-2020年媒合13處惜食平台，累積獲捐食材10公噸，受益人次5萬3千人。

環保局長謝世傑表示，廚餘回收是垃圾減量的一環，回收廚餘可以降低環境污染，此外，廚餘做成堆肥回歸土地，也是一種資源循環再利用。希望民眾愛惜食物，減少廚餘，減少垃圾，維護環境，地球永續。

▲台南市政府推動廚餘回收再利用不遺餘力，榮獲行政院環境保護署2019-2020年度直轄市及縣市政府廚餘回收再利用績效評鑑優等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2019年台南市廚餘年回收量約6.3萬公噸，其中生廚餘占40％、熟廚餘占60％，生廚餘主要由台南市4座廚餘堆肥廠及今年新設立之高速發酵堆肥設備收受後再利用產製成培養土，產生之培養土經由農會、環保局藏金閣（東區府東街41巷6號）販售及提供民眾以定量回收物換取；熟廚餘則在收受後供通過廚餘再利用檢核之養豬場經高溫蒸煮成豬飼料，餵養自家畜牧場豬隻食用。

環保局也推廣家戶借桶，讓民眾可向環保局各區清潔隊借桶在家中自行製作廚餘堆肥，目前廚餘桶借桶數達13159桶，有意願參與借桶堆肥者，可逕洽各區清潔隊。

PinkLady裸絲無痕蕾絲性感內褲

ET快訊
快訊／「大到不能倒」銀行新增第六家　　一銀上榜！
快訊／立院通過美牛行政命令：30月齡以上牛肉明年1月開放
「廣達妹」與紐籍機師住院　2人現況曝光
快訊／立院通過萊豬第一道行政命令　豬肝萊劑殘留量放寬為0.0
快訊／太想念老婆！　受刑人驚傳逃獄：我忍不住
快訊／紐籍機師害爆出本土案例　交通部拍板重罰長榮100萬
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林不一樣了！張麗善就職2週年　揭「下一個十年」發展方針

鹿草看守所受刑人逃獄　再忍1個月就可申請返家探視

高市交警辦線上「有獎徵答」吸引逾3千人　平安夜直播開獎

雲林林內點亮羅漢松「黃金燈衣」　歡慶聖誕賞雙松光廊

崑山科大聖誕點燈慶佳節　校友總會送出Gogoro電動車掀高潮

台塑新港廠循環經濟成果展　斥資推節能減排

羅東光榮陸橋因火警封橋　25日開放3.5噸以下小車通行

花蓮歷年最壯觀撥交典禮！41部清潔機具整新　13鄉市鎮都來領

廚餘回收再獲肯定　台南市廚餘回收再利用績效優等　

台灣唯一IKO認證風箏衝浪學校揭牌　張麗善下海操作秒吃水　

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

高雄20歲女自主健康管理第一天　爽揪9人吃火鍋後確診！遭罰1萬

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

爸在家工作乖巧黃金獵犬求陪玩 叼心愛玩偶「站衛兵」安靜等待

媽吃泡麵「吃貨貓」狂碰筷子！　 牠偷撈麵被阻止：大便手不要來

雲林不一樣了！張麗善就職2週年　揭「下一個十年」發展方針

鹿草看守所受刑人逃獄　再忍1個月就可申請返家探視

高市交警辦線上「有獎徵答」吸引逾3千人　平安夜直播開獎

雲林林內點亮羅漢松「黃金燈衣」　歡慶聖誕賞雙松光廊

崑山科大聖誕點燈慶佳節　校友總會送出Gogoro電動車掀高潮

台塑新港廠循環經濟成果展　斥資推節能減排

羅東光榮陸橋因火警封橋　25日開放3.5噸以下小車通行

花蓮歷年最壯觀撥交典禮！41部清潔機具整新　13鄉市鎮都來領

廚餘回收再獲肯定　台南市廚餘回收再利用績效優等　

台灣唯一IKO認證風箏衝浪學校揭牌　張麗善下海操作秒吃水　

明年228連假「澎金馬航線」7.8萬個座位　12/28統一開放訂位

超想念日本！回信「福岡給台灣的情書」　霞海城隍廟發起拍片超暖

三洋紡7.75億元買上鋌營造　拚明年財報大逆轉

賴素如將在獄中跨年　雙子星案索賄判刑定讞下週發監

高虹安「留言」遺憾五月天演唱會延期　網嗆：委員請好好上班

8工具8步驟！修理破洞、換紗窗自己DIY「省下一張千元鈔」

勞團痛批「勞動基金8年4弊案」　要求監理會應有抽查稽核權　

國民黨牌子「禁止反萊豬」？　網友：嘴巴說不要標語很誠實

曾莞婷動物園曬恩愛　一進「猛獸區」緊抓男友嬌嗔：好可怕！

警民合作打造安心智慧社區　黃明昭肯定東森分眾傳媒頒獎感謝王令麟

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

地方熱門新聞

士官跳傘「主傘打不開」　4秒高速墜落

台中男連吃30天日日春　當補藥險中毒

台南蘇大媽罰金分3期付款　但又告了！

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

2020年上半年治安滿意度台南六都第一

麗寶跨年演唱會煙火秀照辦！加強防疫

陳亭妃、陳怡珍服務處關懷弱勢

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

一星衣益募資超標　咖啡慰勞櫃哥姊

前立委余宛如　就任桃園市府資科局長

市議員余信憲　送院童禮物學習守護身體

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

7旬老翁跌倒腦傷不自知　半癱才知腦出血

桃園推萬元獎勵　鼓勵中高齡者就業

更多熱門

相關新聞

疑到台南依親女兒遭拒…高雄翁「女婿家門口」自焚亡！

疑到台南依親女兒遭拒…高雄翁「女婿家門口」自焚亡！

台南市安平區24日中午12時58分發生一起自焚事件！警消人員獲報到場發現，該名男子已明顯身亡。一名熊貓外送員事發時行經該處，表示先看見黑煙竄出，接著才發現一人全身起火。

外送員忍痛貼錢　奧客嫌貴「騙退195元」

外送員忍痛貼錢　奧客嫌貴「騙退195元」

2020年上半年治安滿意度台南六都第一

2020年上半年治安滿意度台南六都第一

野鳥保育團體拜訪黃偉哲致贈書冊

野鳥保育團體拜訪黃偉哲致贈書冊

台南新開發區土地價值飆升驚人　一區段連2年調幅逾100%

台南新開發區土地價值飆升驚人　一區段連2年調幅逾100%

關鍵字：

廚餘回收台南優等　

讀者迴響

熱門新聞

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

五月天深夜驚喜送「時隔2年大禮」

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

小A辣開機了！男友不戴套驗貨「緊到不行」

「廣達妹」確診前2天傳參加台北馬拉松　印刷大廠要求員工清查

桃園+1確診！全台病例分布地圖

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

市集遇暗黑萌獸！一排人跪地搶拍

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

弟弟整夜抱「100%天然羽絨」甜睡

紐籍機師同班空服百人趴照片曝

紐籍機師遭開「40萬月薪飛了」！

更多

最夯影音

更多
信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了
小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面