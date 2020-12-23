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野鳥保育團體拜訪黃偉哲　致贈「台南六甲仙八色鶇繁殖生態全紀錄」書冊

▲台灣野鳥生態調查協會理事長曾松清、監事易湘雲、拍鳥俱樂部會長黃蜀婷，由市議員蔡筱薇陪同拜訪市長黃偉哲，贈送「2020台南六甲仙八色鶇繁殖生態全紀錄」書冊。（圖／拍鳥俱樂部提供，下同 ）

▲台灣野鳥生態調查協會理事長曾松清等人，由市議員蔡筱薇陪同拜訪市長黃偉哲，贈送「2020台南六甲仙八色鶇繁殖生態全紀錄」書冊。（圖／拍鳥俱樂部提供，下同 ）

記者林悅／台南報導

台灣野鳥生態調查協會理事長曾松清、監事易湘雲、拍鳥俱樂部會長黃蜀婷，由台南市議員蔡筱薇陪同拜訪台南市長黃偉哲，贈送「2020台南六甲仙八色鶇繁殖生態全紀錄」書冊，同時向黃偉哲市長簡報守護八色鳥繁殖的過程，希望市府能夠重視這項生態資源，協助讓八色鳥安心、安全繼續在台南繁殖下一代。

▲台灣野鳥生態調查協會理事長曾松清、監事易湘雲、拍鳥俱樂部會長黃蜀婷，由市議員蔡筱薇陪同拜訪市長黃偉哲，贈送「2020台南六甲仙八色鶇繁殖生態全紀錄」書冊。（圖／拍鳥俱樂部提供，下同 ）

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台灣野鳥生態調查協會曾松清理事長說，台南六甲保安林地近3年來都有八色鳥來繁殖，但因人為等干擾因素，使繁殖成果大受影響，台灣野鳥生態調查協會今年5月5日一發現鳥蹤就展開追蹤調查記錄，號召92位志工、多達291人次全天候守護，全國鳥友也紛紛主動加入守護行列，歷時78天，終於完成艱鉅任務，讓4隻雛鳥安全健康地隨著親鳥返回原棲地。

▲台灣野鳥生態調查協會理事長曾松清、監事易湘雲、拍鳥俱樂部會長黃蜀婷，由市議員蔡筱薇陪同拜訪市長黃偉哲，贈送「2020台南六甲仙八色鶇繁殖生態全紀錄」書冊。（圖／拍鳥俱樂部提供，下同 ）

台灣野鳥生態調查協會監事易湘雲說，為讓八色鳥安全繁殖育雛，積極和棲地的果園主協商，幸好園主同意繁殖育雛期間停止用藥，守護期間也曾有人闖進棲地企圖捕捉幼鳥，還好志工及時發現勸離，讓親鳥成功撫育4幼鳥。

黃偉哲聽取了簡報後十分感動，也感謝台灣野鳥生態調查協會守護八色鳥的辛苦付出，他強調台南市政府也應該為保護生態盡力，指示八色鳥再來台南棲息繁殖時，警方要協助配合保護八色鳥和守護志工的安全。另外，農業局要配合營造棲息繁殖地的友善環境，讓八色鳥安全的繁衍下一代。

▲台灣野鳥生態調查協會理事長曾松清、監事易湘雲、拍鳥俱樂部會長黃蜀婷，由市議員蔡筱薇陪同拜訪市長黃偉哲，贈送「2020台南六甲仙八色鶇繁殖生態全紀錄」書冊。（圖／拍鳥俱樂部提供，下同 ）

農業局長謝耀清表示，市府未來對保育鳥類的育雛，會結合保育團體和農民，推動生態保育軸線，以保育綠遊帶動農產品的行銷，讓生產、生活與生態三贏。

拍鳥俱樂部會長黃蜀婷指出，守護八色鳥繁殖期間，曾有不肖之徒闖進棲息地企圖捕捉幼鳥，被守護的志工及時發現勸離；另外，曾松清與棲息地的果園主人協商，果園主人同意在繁殖和育雛期間停止用藥，以免八色鳥斷食和健康受影響。

▲台灣野鳥生態調查協會理事長曾松清、監事易湘雲、拍鳥俱樂部會長黃蜀婷，由市議員蔡筱薇陪同拜訪市長黃偉哲，贈送「2020台南六甲仙八色鶇繁殖生態全紀錄」書冊。（圖／拍鳥俱樂部提供，下同 ）

▲八色鳥是台灣夏候鳥，每年4、5月飛到台灣配對繁殖，8月再返回原棲地。（圖／拍鳥俱樂部尤志民拍攝，下同）

八色鳥已經連續3年在台南六甲保安林地繁殖，並有完全成功的經驗，曾松清理事長認為應該還會再來，因此他積極為保護八色鳥安全奔走，也希望未來台南六甲區，甚至台南市能成為「八色鳥的故鄉」。

▲台灣野鳥生態調查協會理事長曾松清、監事易湘雲、拍鳥俱樂部會長黃蜀婷，由市議員蔡筱薇陪同拜訪市長黃偉哲，贈送「2020台南六甲仙八色鶇繁殖生態全紀錄」書冊。（圖／拍鳥俱樂部提供，下同 ）▲台灣野鳥生態調查協會理事長曾松清、監事易湘雲、拍鳥俱樂部會長黃蜀婷，由市議員蔡筱薇陪同拜訪市長黃偉哲，贈送「2020台南六甲仙八色鶇繁殖生態全紀錄」書冊。（圖／拍鳥俱樂部提供，下同 ）

拍鳥俱樂部會長黃蜀婷指出，仙八色鶇（Pitta nympha），「nympha」在希臘語中是「仙女」的意思；其英文名為「Fairy Pitta」；還有個「林中仙子」的美名……但卻面臨生存極大的威脅及壓力。這些來自於繁殖地的生存環境被破壞，食物源短缺以及遷徙途中被非法獵捕等等問題，令人感到十分憂心，尤其今年度所知台灣幾處八色鶇鳥點育雛皆以失敗告終以及幾處幼鳥更是被非法獵捕，六甲八色鶇育雛成功實屬難得。

▲台灣野鳥生態調查協會理事長曾松清、監事易湘雲、拍鳥俱樂部會長黃蜀婷，由市議員蔡筱薇陪同拜訪市長黃偉哲，贈送「2020台南六甲仙八色鶇繁殖生態全紀錄」書冊。（圖／拍鳥俱樂部提供，下同 ）

▲台灣野鳥生態調查協會理事長曾松清帶領下，完成「2020台南六甲仙八色鶇繁殖生態全紀錄」書冊，為台南鳥類保育寫下新頁。（圖／拍鳥俱樂部提供 ）

據了解，二級保育鳥類八色鳥是台灣夏候鳥，每年4、5月飛到台灣配對繁殖，8月再返回原棲地。雖然過去台灣從南到北都有八色鳥的蹤跡，卻因為環境、農業用藥及人為捕捉等因素，影響八色鳥繁殖，也沒有完整的八色鳥繁殖紀錄，如今在台灣野鳥生態調查協會理事長曾松清帶領下，完成「2020台南六甲仙八色鶇繁殖生態全紀錄」書冊，為台南鳥類保育寫下新頁。

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