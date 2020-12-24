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疑到台南依親女兒遭拒…高雄翁「女婿家門口」自焚亡！妻接通知心碎

▲台南安平自焚。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南安平24日發生自焚案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安平區24日中午12時58分發生一起自焚命案，72歲林姓男子在台南安平永華四街1處透天民宅前引火自焚，警消獲報趕往現場發現，林男已當場死亡，自焚原因正由市警四分局報請檢查官相驗調查中。

根據警方調查，死者是72歲林姓男子，案發時林男獨自到其女婿住處前疑似淋汽油後自焚。目擊者指出，事發時有聽到大叫一聲，接著便看到死者全身著火，附近2名女性民眾見狀，馬上拿水管噴水滅火，並向119報案，請求救援。

另一名林姓熊貓外送員表示，他案發時經過該處時，先是發現有黑煙，而上前查看後，看到一人全身起火，而一旁有人正以水管澆水滅火，他馬上停車下車協助，但該男子已全身著火倒下。

市警四分局初步調查，林男患有慢性病，經濟狀況不佳，疑欲向女兒、女婿依親被拒，而在其女婿家前自焚身亡，但確切原因仍有待進一步調查。目前警方已通知其女兒及女婿到場處理，並通知死者妻子從高雄趕來協助調查，警方完成勘查採證後，將死者遺體移往台南市殯儀館，並報請檢察官相驗中。

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