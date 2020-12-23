2020年上半年治安滿意度台南六都第一　 黃偉哲：面對問題解決問題讓市民有感

▲依據內政部警政署統計，台南市舉發比例、取締件數六都最低，上半年民眾對治安滿意度調查，台南市六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

依據內政部警政署統計，台南市舉發比例、取締件數六都最低，且內政部2020年上半年民眾對治安滿意度調查，台南市六都第一！

台南市長黃偉哲23日市政會議指出，綜觀2020年警政成果，如全般刑案、傷亡類交通事故發生件數，均較去年減少，尤其攔阻詐騙件數更是全國第一，這些好的成效要能傳遞到市民身上，讓市民對台南市警政工作有感，當然也不可能完全沒有缺失，面對問題、解決問題，如此才能贏得市民的贊同與支持。





台南市長黃偉哲表示，數據會說話，雖然數據是冰冷的，但是他相信辛苦的警察人員背後故事是熱的，希望警察局能多多透過宣傳通路，讓各界知道台南治安豐碩的成果。



台南市警察局副局長王鳳輝表示，2020年迄今破獲率達98.8％，六都第一，且近5年破獲率均持續上升，整體治安呈平穩進步趨勢。具體成果如下： 一、偵破暴力犯罪方面，發生64件，較去年減少4.48％，全數偵破；槍擊案19件，較去年減少13.6％，全數偵破；查獲非制式槍枝126枝，較去年增加2枝，溯源成功11件。





二、打擊詐欺：發生2,387件，較去年減少5.24％；台南市攔阻被害件數1112件，六都最佳，金額2億469萬6,998元；查獲電信網路詐欺集團33件384人，件數較去年成長32％；累計車手提領地點626處、提領次數2153次，六都最低。





三、加強溯源斷根，毒品零容忍：查獲製毒工廠11件17人，件數較去年同期增加57％；反毒具體成效有二，一為初次施用毒品人口比例下降至12.83％，二是少年涉毒案件下降至31人。 四、防制竊盜：竊盜發生數較去年同期減少15.52％，破獲率增加15.49％。





五、交通安全方面：取締酒後駕駛6339件，較去年成長11.3％，酒駕肇事較去年減少143件（-14.52％）、271人（-0.12％）；取締大型車違規7437件，較去年增加4015件，增加85.2％。值得一提的是，傷亡類交通事故與去年同期比較減少3375件（-10.27%），減少6024人（-13.5％）。



黃偉哲認為，交通是一個城市進步相當重要的指標，城市在成長，交通也隨之變動，每座城市都有其交通上的問題，警察局在交通執法與交通宣導上擔負著相當重要的角色，如何教育市民遵守交通法令，有效改善交通狀況，警察局要有長遠的規劃與考量，逐步踏實的去做。黃偉哲期許警察局持續推動相關交通專案，以有效改善台南市交通問題。





市警局分析2020年交通違規舉發種類比例，民眾檢舉違規案件佔32.5％，較警察攔停舉發高7.1％。詹永茂局長強調，2020年下半年以來，以精準執法，加強重點違規取締，達成舉發比例、取締件數六都最少，事故減少比例六都最高之成效，並針對民眾詬病之浮濫檢舉，嚴格審核，建議修法，以達有效執法、減少民怨。

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