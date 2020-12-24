向華強申請依親移民台灣？　王定宇：否決是保護台灣安全的必要

▲立委王定宇。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

香港娛樂大亨向華強將以「依親身分」移民來台，有媒體報導指出，向華強已找立委協助，通過他的「依親移民來台」申請。對此，民進黨立委王定宇透過臉書質疑，是哪位立委幫忙「中共外圍人士移民台灣？」

台灣女星郭碧婷嫁給演員老公向佐，公婆香港娛樂大亨向華強、向太陳嵐也特地來台陪伴，大手筆贈送兒子、媳婦多筆房地產，日前盛傳向華強夫妻有意移民台灣，如今相關人士表示他們已經向移民署申請「依親移民來台」，對此，國安單位擔心影響國家安全，強調不是申請就一定放行。

據《自由時報》報導，有消息指出向華強已經找立委協助，遊說主管機關通過他的「依親移民來台」申請，但國安人員表示，他的態度向來親中，不排除是「中共任務性移民」，擔心若是以向華強的影響力，屆時可能會影響台灣演藝圈，直言：不是申請，就會讓你過！」

對此，王定宇表示會要求相關單位做好審查，並強調「申請是這些中共外圍人士的選擇，但是否決是保護台灣安全的必要！」而他也好奇，是哪個立委在幫忙中共外圍人士移民台灣？

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