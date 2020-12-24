挨批蹭聲量　何志偉反擊王定宇：不要獵巫！死小孩做對的事

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委何志偉先前提出美豬進口總量要控管，遭中常委怒罵「死小孩亂提案」。何志偉23日出席中執會後自爆喉嚨腫、頭暈，直奔醫院篩檢，引發外界質疑逃避24日立法院萊豬表決，黨內立委王定宇批評明知身體不適還開會、蹭聲量。對此，何志偉24日宣布篩檢結果是陰性，並呼籲不要有獵巫心態。

▲何志偉接受媒體訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

王定宇說，何志偉事前知道狀況，不應赴中執會開會，那是元首會在的場合，防疫不能開玩笑。對此，何志偉受訪表示，「他的說法很好，很棒，我也支持，我就在說了，就不要有獵巫心態，要有同理心嘛！」很清楚自己口罩會戴著，有時候會戴手套，也有好好洗手，跟人接觸有保持社交距離，防疫做到非常到位。

王定宇指出，這幾天天氣變化那麼大，大家工作也辛苦，「我又熬夜又早起，喉嚨緊緊的，我們當民代或是我們記者同業難免都會有，這件事情就不要大驚小怪」當有可能跟染疫者直接、間接接觸，第一時間馬上做檢測，難道說可以不用講話、不用負責、不做快篩？多花3、4千元，花一個下午在醫院裡面，這才是對大家負責的方法。

王定宇還說，若因此得到批評，「死小孩跟你說聲謝謝，但我認為，死小孩在做對的事，拜託還是要顧慮一下對疫情一定要謹慎，我們要對疫情公開透明，這是我們每一個國人要做的事情。」