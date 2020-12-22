陸「長征八號」火箭今首飛　發展國家級商業航天

▲大陸長征八號遙一運載火箭在海南文昌航天發射場點火升空。（圖／取自澎湃新聞）

記者陳政錄／綜合報導

大陸官方首款面向商業市場的運載火箭—長征八號於22日12時37分，在海南文昌航空發射場點火升空，實現首飛。與發射嫦娥五號探測器的長征五號不同，長征八號火箭主打低成本、無汙染、快速便捷的特點，未來將作為大陸航天領域商業化發展的重要組成部分，主要承載發射太陽、地球同步軌道衛星。

事實上，除了近期的「探月工程」，如何降低衛星發射成本，助推商業化市場發展，同樣是中國大陸太空領域積極發展的方向；上月發射大陸第二枚民營運載火箭、用於搭載近地軌道微小型衛星的「穀神星一號」火箭後，研發方大陸民營企業、星河動力聯合創始人夏東坤就在成功後坦言，「中國需要有自己的SpaceX。」





▲長征八號遙一運載火箭16日送往發射場後，22日在海南文昌航天發射場點火升空。（圖／取自澎湃新聞）

作為大陸首款國家立項，面向商業市場的運載火箭，長征八號運載火箭設計為兩級半構型，火箭捆綁2個助推器。

中國航天科技集團表示，長征八號按照模塊化、系列化、組合化的思維展開研製，充分吸收在役和新一代運載火箭的成果，具有良好的繼承性、經濟性、先進性和適應性，可以進一步完善新一代運載火箭型譜，滿足未來中低軌高密度發射任務需求。

與過往長征系列火箭相比，長征八號運載火箭以液氫、液氧為推進劑，燃燒後生成的是水，實現無毒無污染零排放；同時，火箭採可回收式設計，可以極大減少發射成本，縮短發射週期，其太陽同步軌道運載能力達5噸，地球同步轉移軌道運載能力達2.8噸。

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