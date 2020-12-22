　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美通過「台灣保證法案」　北京：損害中美合作大局

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

美國參眾兩院22日通過年度撥款法案，也包括「台灣保證法案」，待總統簽署後生效。對此，大陸外交部發言人汪文斌稍早回應稱，台灣問題事關「中國主權和領土完整」，敦促美方停止插手，以免進一步損害中美合作和兩國關係的大局。

美國聯邦參、眾議院今天表決通過高達2.3兆美元的2021財政年度撥款法案。其中，包括9000億美元的2019冠狀病毒疾病經濟紓困方案，以及「台灣保證法案」（Taiwan Assurance Act of 2020），還包含「西藏政策與支持法案」與涉及香港的條款。

在「台灣保證法案」上，據《中央社》報導，內容包括呼籲對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織、檢視國務院對台交往準則等。

汪文斌說，「中方注意到有關的報導，我們堅決反對美國國會通過包含涉華消極內容的有關法案。」他還說，「西藏、台灣、香港等問題事關中國主權和領土完整，純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。」

他表示，「我們敦促美方停止借有關問題插手中國內政，不得簽署和實施有關法案中針對中國損害中方利益的消極內容和條款，以免進一步損害中美合作和兩國關係的大局。」

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
快訊／紐籍機師染疫傳染本土　長榮航空回應了
兩週內是危險期！　醫籲「停辦跨年」：1人感染就會群聚
紐籍機師私生活曝！傳染給廣達妹遭爆有妻小　害本土零病例破功
快訊／防疫升級！蔡英文下令整備防疫措施　檢視耶誕、跨年群聚活
染疫女員工確認是廣明！　密切接觸者居家隔離
廣達女中鏢0本土破功　名醫憂「已進入社區」成破口
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

羅冠聰向英國申請政治庇護　陸：結局只有「徹底失敗」

大陸兩會明年照常舉行　譚耀宗：全國人大會議計畫3/5召開

美通過「台灣保證法案」　北京：損害中美合作大局

北京體大設立「霹靂舞班」　全國收11人「目標巴黎奧運」

大小如黃豆！　美曾贈陸1克月壤「42年前畫面曝光」

陸「長征八號」火箭今首飛　發展國家級商業航天

瓊瑤聯名111名影視人　要求封殺「抄襲者」于正、郭敬明

「聖誕取消，謝謝中國！」　英官員遭回嗆「快戴好口罩」

自拆電線桿「一敲壓死老婆」　人夫氣告鄰居竟獲賠13萬元

網傳上海將大面積停電　官方澄清：是計畫停電「目前沒缺電」

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

UBA隊長招魂4、50次沒回應！ 哥「向女友家屬道歉」終獲聖筊

撞擊瞬間曝光！UBA隊長載女友雙亡…家屬悲喊：剛回頭就被撞

台中台74線死亡車禍！2車擦撞「起火狂燒」…釀1死1傷

羅冠聰向英國申請政治庇護　陸：結局只有「徹底失敗」

大陸兩會明年照常舉行　譚耀宗：全國人大會議計畫3/5召開

美通過「台灣保證法案」　北京：損害中美合作大局

北京體大設立「霹靂舞班」　全國收11人「目標巴黎奧運」

大小如黃豆！　美曾贈陸1克月壤「42年前畫面曝光」

陸「長征八號」火箭今首飛　發展國家級商業航天

瓊瑤聯名111名影視人　要求封殺「抄襲者」于正、郭敬明

「聖誕取消，謝謝中國！」　英官員遭回嗆「快戴好口罩」

自拆電線桿「一敲壓死老婆」　人夫氣告鄰居竟獲賠13萬元

網傳上海將大面積停電　官方澄清：是計畫停電「目前沒缺電」

相隔253天出現本土疫情　UBA、HBL照常開打並遵循中央防疫

台中雙主場跨年晚會辦不辦　盧秀燕：5點和陳時中視訊決定

再現本土病例　雲林縣加強監督防疫但大型活動照常舉行

快訊／染疫機師「隱瞞活動史」！　桃市衛生局將開罰30萬

常用號碼中樂透頭獎！　衰男「網路太差沒買到」痛失6千萬獎金

台灣大哥大女子公開賽今年封關戰　旅外拚台巡賽前20名

買車「舊換新」享5萬優惠明年1月7日到期？　財政部長給答案了

新台幣連7貶！　以28.545作收

「圓寶見面會」照常舉行！最快年底碰面　動物園呼籲：戴好口罩

民進黨：支持度仍領先國民黨15％　江啟臣主席保衛放棄「知美派」

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

大陸熱門新聞

炒比特幣虧8千萬　他殺女帶妻跳海

裸女當街自拍「送辣照」！全因渣男友這麼做

夫妻驗兒子DNA竟是「叔叔的種」！　老公傻眼：我是獨子

老師變殺人魔女！大反轉：我是受害人

結婚20年發現自己是男人　熟女月經沒來過

她坐地鐵「羽絨衣突爆炸」　專家：去加油站也要小心

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

英官員諷「聖誕取消，謝謝中國！」

遭通緝！羅冠聰決定在英國申請「政治庇護」

4歲男童掙脫媽！　闖紅燈遭撞飛「空中轉一圈」

夫家長期霸凌！媳婦「選元旦」斬殺婆婆

傅高義逝世！崔天凱、汪文斌表示哀悼

英國變種毒株蔓延！陸疾控：沒有發現變種病毒輸入

13歲弱智少女懷孕...全鎮男人驗DNA

更多熱門

相關新聞

正處於戰爭邊緣的台灣

正處於戰爭邊緣的台灣

媒體近日報導，美國頻繁對台軍售，前副總統呂秀蓮就以此質疑主政者：為何不以「友中」預防戰爭？而作者認為，基於國防經費有限，台灣應審慎使用相關預算，更指出現行政策的不斷建構新軍備，將影響台灣預算分配，更恐衝擊軍中人才培養。

台灣出現本土病例　外媒急關注

台灣出現本土病例　外媒急關注

美國會通過「台灣保證法案」

美國會通過「台灣保證法案」

陸長征八號火箭首飛　促商業航天

陸長征八號火箭首飛　促商業航天

防堵變種病毒！白宮最新動作曝光

防堵變種病毒！白宮最新動作曝光

關鍵字：

台灣保證法案美國中國台灣大陸美中台汪文斌外交部

讀者迴響

熱門新聞

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

無本土病例破功！陳時中親上火線

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝！　爸：兒沒違規！汽車超速

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

捕鼠「抓到同行」　網笑變收編籠

高雄2屁孩家樂福尿尿　被肉搜身份曝光

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

被排擠的湯圓！冰櫃驚見一片綠：覺得冷

謝忻「早知被發現就車震」再談阿翔：我不倫

UBA隊長遭撞雙亡！父：我兒子沒違規

即／廣達孫公司確診內部信流出　員工餐廳禁用餐

快訊／台灣再現本土病例！傳遭機師傳染

紐籍機師足跡曝光！去過SOGO好市多

廣達員工驚傳確診！本土零感染破功　大盤挫逾200點

更多

最夯影音

更多
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面