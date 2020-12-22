美通過「台灣保證法案」　北京：損害中美合作大局

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

美國參眾兩院22日通過年度撥款法案，也包括「台灣保證法案」，待總統簽署後生效。對此，大陸外交部發言人汪文斌稍早回應稱，台灣問題事關「中國主權和領土完整」，敦促美方停止插手，以免進一步損害中美合作和兩國關係的大局。

美國聯邦參、眾議院今天表決通過高達2.3兆美元的2021財政年度撥款法案。其中，包括9000億美元的2019冠狀病毒疾病經濟紓困方案，以及「台灣保證法案」（Taiwan Assurance Act of 2020），還包含「西藏政策與支持法案」與涉及香港的條款。

在「台灣保證法案」上，據《中央社》報導，內容包括呼籲對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織、檢視國務院對台交往準則等。

汪文斌說，「中方注意到有關的報導，我們堅決反對美國國會通過包含涉華消極內容的有關法案。」他還說，「西藏、台灣、香港等問題事關中國主權和領土完整，純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。」

他表示，「我們敦促美方停止借有關問題插手中國內政，不得簽署和實施有關法案中針對中國損害中方利益的消極內容和條款，以免進一步損害中美合作和兩國關係的大局。」

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