退伍阿兵哥戀上高一妹！5月後被殺「屍骨無存」…母斥：她全家演員

▲19歲男生被女友父親殺害焚屍。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧阜新19歲男生張宇2017年1月15日應女友父親之邀見面，此後他的家人再未能聯繫上他，報警後也一直無結果。但同時，家人卻陸陸續續收到以張宇口吻發的祝福簡訊和包裹，這讓家人感到萬分蹊蹺和惶恐。直至今年3月，家人才得到死訊，孩子失蹤當天已經被殺害焚屍。

據《紅星新聞》報導，張宇為家中獨子，2016年9月從部隊退伍回家，駕校學車期間，認識了家中開早餐店、正讀高一的女生小蔡，兩人確立戀愛關係。

案發前幾天，張宇母親回憶，兒子跟她說小蔡父母提出希望雙方父母見面。但考慮到小蔡還是學生，她覺得雙方家長沒必要見面。之後兒子又說了幾回，張母便承諾等忙完手上的事就見面。

案發當天清晨，一名親戚還跟張母開玩笑說，「妳兒子今天要去見岳父了。」下午一兩點，她返家途中給兒子打電話想問問情況，無人接聽，再後來就關機了，以為兒子手機沒電，沒有多想，次日一早多次撥打電話還是顯示關機。

這時張母才覺得不對勁，詢問兒子同學，得知「張宇和女朋友的蔡姓父親在見面時發生爭吵，張宇把對方打傷後跑了」。可是，同學進一步指出，沒見到蔡男身上有什麼傷，「蔡男還讓轉告，只要讓張宇道歉兩人還能好好相處。」

2天後，蔡男打來電話質問是否把孩子藏起來了，爭吵中還讓張母報警。但這時，蔡家的早餐店也已經悄悄開始轉讓了。

▲女友母親多次偽裝發簡訊。（圖／翻攝自紅星新聞）

案發4天後，張宇同學收到陌生簡訊，發信人自稱是張宇，說現在在外邊有事，並讓同學不要聯繫他。案發5天左右，張母又接到了蔡男電話說女兒也失蹤了。

1月23日上午10點，張母又收到陌生簡訊稱，「媽，我在長春這兩天搭軍區車到瀋陽再回去，」但此後一直聯繫不上兒子。1月25日，張母終於撥通了「張宇」新電話，那邊傳來嘈雜的聲音但沒有說話，接著就被掛斷了。此後逢年過節，家人還是會收到簡訊，但反覆撥打電話都是關機。期間，蔡男還不斷以女兒失蹤為由來張家查看。

2018年2月12日，張宇小叔收到了一份「張宇」從上海寄來的包裹，包裹裡面有1千元人民幣、一袋綠茶、三條絲巾、一袋水果和某品牌的香菸。張母統計，以兒子名義發簡訊和包裹的號碼總共有3個，除打通無人說話那次，3個號碼幾乎都處於關機狀態。那時，她對於兒子已遇害的感覺越來越強。

▲案件在3年後才偵破。（圖／翻攝自紅星新聞）

直至2020年3月，案件偵破。案情披露，2017年1月15日上午9點，蔡男約張宇見面。下午1點，蔡男駕駛摩托車將張宇載到某偏僻位置，二人發生爭執後撕打在一起，他持扳手擊打張宇後腦勺致其死亡，將屍體帶到附近的地裡，將屍體、手機等隨身物品用汽油焚燒，隨後將遺骨、手機主板、硬幣裝入塑膠袋，最後把骨灰拋灑在路旁。

同年3月左右，蔡男又將張宇遺骨撿回裝入塑膠袋，埋在清河門區西河套鐵路南東側大堤樹林中的一棵大樹下。經鑑定，焚燒後的骨骼碎片與張母夫婦是親生關係。

案情還披露，女友母親劉女明知丈夫殺害張宇，為掩蓋對方犯罪事實，製造死者活著的假象，冒充張宇多次給張家人發送簡訊，從上海給張家人郵寄禮物，製造在世的假象。

阜新市人民檢察院認為，應以故意殺人罪追究蔡男刑事責任，劉女明知蔡男犯罪幫助他逃匿，應以窩藏罪追究其刑事責任，並已向阜新市中級人民法院提起公訴。

張母悲痛表示，丈夫原本說話不是特別清楚，這4年苦苦尋找兒子後又得到兒子去世的消息，大腦受到了刺激；而張宇的爺爺本就患有腦血栓，當得知孫子被害的消息後，「一點希望都沒有了，不久就離開了人世，這個家庭只有我一個婦女在維持。」

張母認為，在她得知死訊之前，蔡家人的各種反應都跟演員演戲一樣，「演得特別像，而蔡男夫婦均很少跟張宇接觸，對方冒用張宇的名義所發簡訊的語氣、包裹的寄送地址、張家家中的各種情況都是正確的，這些他們夫婦知情的可能性很小。」她直言，不太相信警方給出的「小蔡未參與殺人且後來也不知情、那些訊息是劉女誘導獲取」的答覆。對此，警方拒絕回應。

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