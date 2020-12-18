北上參加同學婚禮！女友「堅持包1萬2000」原因傻眼　網全笑了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友發文抱怨，女友最近收到大學同學的喜帖，找他一同參加，由於設宴在台北某間飯店，所以她希望別包太少；怎料，所謂的「不要太少」竟高達1萬2000塊錢，重點是女生和新娘並不是非常要好的關係，讓他無法接受，更為此爭執好幾天。

男網友在「靠北女友」抱怨道，「我女友收到大學同學的喜帖，我們在台中上班，婚宴在台北，想說順便安排個2天1夜台北之旅，去北投泡湯順便瞎拚，但因為是在台北的飯店，女友希望不要包太少，結果所謂的不要太少竟然是12000。」

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眼看禮金包到5位數，但對方卻不是女生的親友或超好閨蜜，他忍不住提出質疑；然而，女友居然回說，新娘是IG網紅，粉絲很多，很怕包太少會被發文針對。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

聞言，他立刻建議，那就不要去吃了，人到送禮即可，但還是可以到台北玩；無奈的是，女友完全聽不進去，執意要吃喜酒，然後包1萬2000塊錢，讓他十分傻眼。

對此，網友們紛紛回應，「那請她自己去，然後自己包XD」、「讓她自己出錢包啊」、「我覺得3600就很多了」、「你女友自己包啊！如果是她自己出錢，愛面子是她的事，更何況交情真的好的話，怎麼會怕被發文針對，那種塑膠情還要千里迢迢去參加幹嘛，多點時間一起出去玩，創造回憶不是很好」、「2人包6千已經很驚人」、「包12000...到底是多好」。