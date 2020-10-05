做愛心！　勞動部雲嘉南分署捐贈職訓木工家具給社福團體

▲勞動部雲嘉南分署持續將職訓學員的手作木工家具製品41件，送抵台南市美善社福基金會等3間社福團體，讓愛心延續。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



公益愛心不間斷！勞動部雲嘉南分署自兩年前發起「送愛到府」公益捐贈活動，獲得不少民眾按讚，今年持續進行將職訓學員的手作木工家具製品，送到社福單位手上，5日將41件家具製品送抵台南市美善社福基金會等3間社福團體，讓愛心延續，目前雲嘉南分署已累計捐贈367件家具給轄區14家社福單位。

今日包括桌椅、茶几、置物櫃、收納盒等41件家具物件分送至美善社福基金會、伊甸社福基金會與北台南家扶中心等3個社福單位。雲嘉南分署長劉邦棟說，這些家具製品都是「創意家具設計及製作」職訓學員利用橡木、胡桃木及山毛櫸等材料，運用全榫接技巧手工打造而成，作工精細。

受贈單位美善社福基金會執行長吳道遠神父說，這批家具製品對單位來說幫助很大，也省下一筆開銷，相當感謝勞動部的愛心與支持，這些家具將用在兒童早療中心與心智障礙者社區日間作業設施使用。

劉邦棟強調，今年受疫情影響，社福單位捐款都縮水，在經費有限的狀況下，這批家具製品對社福團體來說格外有意義，這次公益捐贈，不只展現職訓學員技能，也傳遞社會正向力量，希望讓受疫情影響的社福關注能夠持續。

雲嘉南分署現也正開辦失業者職前訓練，包括「漆作風格設計」、「CNC車銑複合機」、「電腦輔助工程測量」、「數位圖文傳播科技」、「產訓合作-氣體系統配管技術」等班，報名到10月19日止，詳情可上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢與報名。

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