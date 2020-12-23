機組員最新檢疫SOP本周內擬訂　若再違規最慘直接「限縮航班」

記者賴文萱／台北報導

紐籍機師（案675）居家檢疫3天就在北台灣趴趴走，傳染給廣達集團女員工（案771），害台灣253天零本土破功，外界質疑機組員檢疫期過短聲浪四起。指揮中心指揮官陳時中今（23）日在記者會中宣布，要求民航局及航空公司本周內研議如何強化現有航空檢疫措施，民航局對此表示，會在本周內擬訂最新作業原則。

▲民航局表示，配合指揮中心要求，本周內將擬訂最新的作業原則，強化航空公司防疫作為。（圖／記者李毓康攝）

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根據現行的民航局機組人員防疫規定，機組人員在入境無症狀情形下，飛航組員或貨機監貨人員入境後3天內，客艙組員或機務人員則是在入境後5天內，比照社區居家檢疫規定應留在居所不得派飛及外出。

民航局表示，配合指揮中心要求，本周內將擬訂最新的作業原則，強化航空公司防疫作為，並督促航空公司落實執行。如再發生違規情況，將依據交通部林佳龍部長指示，不排除對違規業者處以限縮航班等行政處分。

▲指揮中心快訊：指揮中心將強化國籍航空防檢疫措施，並訂定相關懲罰辦法。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，今日上午已與華航、長榮和一家執行SOS跟專案的非特例航空進行開會，提到今年3月19日執行飛行機組員專案時，是基於在機上有一定保護措施，進到外站後也要有專車專門動線，進到防疫旅館後不得外出等前提。

陳宗彥提到，指揮中心針對案765與案771個案進行檢視後，發現航空公司在外站管理上需要強化，尤其飛行機組員在航空器上必須做好監督落實，這部分請民航局督導航空公司落實強化。

至於外界關心的處罰機制？陳宗彥表示，已責成民航局尋找法源，針對航空公司與機組員，是否落實處法機制，以及機組員是否遵照防疫措施進行懲處，也希望航空公司檢討相關措檢疫措施是否需要調整，並於本週內提交健全機組員防疫作為。

指揮官陳時中表示，會要求航空公司強化外站進出管理與機師艙督導，訂定出SOP，如果無法確實執行，就會進行處分。

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