境外移入+6！自菲律賓、印尼入境　皆為移工與漁工染疫

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增6例境外移入新冠肺炎確定病例，指揮官陳時中主持說明，個案分別自菲律賓及印尼入境(各3例)。

指揮中心表示，案772、773皆為菲律賓籍移工，分別為30多歲女性及20多歲男性，同於12月8日自菲律賓來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；12月21日進行檢疫期滿前採檢，皆於今日確診。由於2人無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案774為印尼籍30多歲男性漁工，12月3日自印尼來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，迄今無症狀；12月17日檢疫期滿後，搭乘專車至其他處所自主健康管理，21日由仲介安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者20人，其中3人列居家隔離，17人列自主健康管理。

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▲新增6例境外移入COVID-19病例，分別自菲律賓及印尼入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

案775為印尼籍20多歲男性漁工，12月17日自印尼來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫；個案12月21日因有咳嗽、流鼻水症狀，由檢疫所人員協助安排就醫採檢，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者51人，其中同班機前後二排座位旅客32人，列居家隔離，同班機機組員18人及專車司機1人，因有適當防護，列自主健康管理。

案776為印尼籍30多歲女性移工，11月27日自印尼來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，迄今無症狀。個案曾於11月27日配合印尼專案及12月10日檢疫期滿前採檢皆為陰性，14日搭乘專車至雇主家後，由雇主安排於獨立房間進行自主健康管理；21日經雇主安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者3人，因有適當防護，列自主健康管理。

案777為菲律賓籍20多歲女性移工，12月9日自菲律賓來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；12月22日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

根據指揮中心統計，目前國內累積776例確診，分別為681例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡，632人解除隔離，131人住院隔離中。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，資料照。（圖／指揮中心提供）

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