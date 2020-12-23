快訊／連公司也騙！長榮確定開除染疫紐籍機師　即日起生效

記者賴文萱／台北報導

時隔253天國內再現本土案例！案771列為本土個案為廣達集團員工，是案765國籍航空紐西蘭籍機師的接觸者，兩人在12月初有密切接觸。長榮航空稍早發出聲明，長榮航空外籍機長（案765）違反防疫規範，經紀律委員會一致決議，對紐籍機長做出免職處分，即日生效。

長榮航空晚間發出聲明稿表示，12/17 之前紐籍機長所執勤的所有航班，航行報告中均未提到機組人員違規之狀況。直到 12/17 晚間女副機長向公司回報確診，並報告公司紐籍機長在駕駛艙內未戴口罩，公司立即於 12/18 啟動調查程序，惟當時紐籍機長並未據實以告。12/19同機組日籍機長亦確診，長榮航空致電關懷兩位副機長並請他們依事實陳述回報相關事件，兩位副機長皆回報，女副機長曾於駕駛艙內當面提醒紐籍機長，要求戴上口罩，長榮也將此證據列入紀律委員會懲處依據之一。

紀律委員會於今日16:30 召開，會中根據調查證據，認為紐籍機長明顯違反交通部民用航空局制訂之「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」、《傳染病防治法》第43條第2項規定妨礙、規避疫調，造成公司商譽及形象嚴重受損，已達《勞動基準法》第12條第1項4款之情節重大之規定達到懲戒性解僱之衡量標準，長榮航空依「飛行員管理手冊」第13.3.6.條、第14.3.條之規定，並經紀律委員會一致決議，對紐籍機長做出免職處分，即日生效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮航空表示，一向遵守政府的防疫政策，大部分機組人員亦謹遵防疫規範，惟個別員工的行為破壞了所有人在防疫上的努力，長榮航空在管理督導上責無旁貸，本次事件所暴露的防疫漏洞，長榮航空也已經與指揮中心及民航局召開會議，研議更完善之流程，長榮航空會記取本次事件的教訓，持續在防疫措施及管理制度上強化與改進。

針對本次機師確診，對國民全體防疫造成的影響，長榮航空表示，深自檢討，並向第一線防疫人員、全體社會大眾致上最高的歉意。

▲長榮航空外籍機師染疫造成群聚。（資料照／記者沈繼昌攝）

事實上，時隔253天國內今再現本土案例，案771列為本土個案為廣達集團員工，是案765國籍航空紐西蘭籍機師的接觸者，兩人在12月初有密切接觸，今日中央流行疫情指揮中心也公布兩人的活動軌跡。據了解，該名機師為國籍航空777的正機師，有老婆跟小孩在國外，即便被確診，也不願配合醫師、護理師，認為檢驗報告是假的，台灣政府急著找代罪羔羊。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

【你可能也想看】

►案765紐籍機師「全程一直咳、不誠實告知活動史」 陳時中：最高罰30萬

►廣達員工與染疫紐西蘭機師「密切往來」遭確診 接觸者匡列167人

►本土病例爆！陳時中要「縮小跨年新春活動規模」 傍晚和縣市政府開會

►廣達女員工與機師同遊染疫 12/8-11去好市多、SOGO、新光三越

►又見本土「社區還安全嗎？」 陳時中分析「兩關鍵」聖誕節見分曉

►零本土破功「兩週內是危險期」 醫籲「停辦跨年」：1人感染就會群聚

►零本土破功！急診醫嘆「好日子過去了」：現在正是病毒活躍期

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來