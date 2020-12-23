紐籍機師風波延燒！華航升級防疫規格　下重話「重大違規就解雇」

記者賴文萱／台北報導

長榮航空一名紐西蘭籍機師確診染疫再傳給廣達集團員工，國內再爆本土病例，外界也重新檢視機組員檢疫管理是否有漏洞。華航今日宣布，將擴大關懷機組員的監管機制，對於違反防疫規定情節重大者，將處以停職、甚至解僱。

華航今日宣布，為強化管理，將擴大關懷機組員的監管機制，提醒機組員勤洗手、使用酒精消毒；嚴格要求執勤全程戴口罩，違者將依員工獎懲規定從重議處；對於違反防疫規定情節重大者，將處以停職、甚至解僱。務必做到全方位保障機組人員安全，嚴格落實防疫。

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▲華航今日宣布，將擴大關懷機組員的監管機制，對於違反防疫規定情節重大者，將處以停職、甚至解僱。（圖／記者林敬旻攝）

華航表示，會遵守中央疫情指揮中心之規定，持續落實機組員執勤的防疫管理措施，包括量測體溫，配戴口罩、手套、隔離衣、護目鏡等防護裝備。

在外站期間安排機場專用通道快速出入關、專用車輛接送、旅館加強清潔消毒，提供溫度計、抗菌防護噴液等組員防疫暖心包；強化住房管理，機組員不得外出，安排房間內用餐，服務人員送餐至門口確保無接觸；鼓勵全員安全報告，做到防疫無漏洞。

另外，華航還特別建立組員健康自主管理系統及設置防疫專線，提供組員防疫諮詢；另外要求地勤代理商等第一線作業單位，進入航機必須配戴口罩及必要防護裝備，以確保機組員安全。

▲長榮航空外籍機師染疫造成群聚。（資料照／記者沈繼昌攝）

針對本次機師確診，對國民全體防疫造成的影響，長榮航空表示，深自檢討，並向第一線防疫人員、全體社會大眾致上最高的歉意。

長榮航空表示，目前紐籍機師尚在負壓隔離病房接受治療，長榮航空已訂於今日下午4:30以電話連線之方式召開紀律委員會，做出懲處。

發生本次事件以後，長榮航空立即加強以下的防疫措施與管理制度，包含：外站取餐規範更加嚴格，除了戴口罩外，增加戴護目鏡及手套取餐之規範；在機上無論是飲水或飲食，一次只能有一位機師取下口罩；更新本站防疫宿舍門鎖為記錄式等，持續宣導員工防疫不分職級並建立特別回報機制，要求員工遇同事違反防疫規定，應回報公司，公司後續將調查並給予處分。

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