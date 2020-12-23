染疫機師遭開除「40萬月薪飛了」！台籍機長「向國人道歉」：很煎熬

記者黃心瑀、許凱彰／綜合報導

長榮紐籍機長確診，造成一名女子染疫，台灣0確診破功。對此，長榮航空777機隊台籍機長徐瑋鍠則是在臉書發文，表示「身為長榮航空的一份子」，感到羞愧，對不起國人，致上最沉重的道歉；但他也提到，他們絕對不會避責，請大家相信長榮航空未來會更加強管理，希望國人跟社會大眾不要對他們失望。

▲長榮航空開除紐籍染疫機師。（資料照／記者沈繼昌攝）

長榮航空紐籍機長染疫，但卻未據實通報行蹤，稍早前長榮航空則發出聲明表示，經紀律委員會一致決議，對紐籍機長做出免職處分。對此，《ETtoday》記者則是訪問到不具名的長榮機師，獲悉紐籍機長所在的777機隊，普遍月薪落在35到40萬之間，也就是說紐籍機長的行為不僅為公司名譽蒙上陰影，更是跟自己的高薪過不去。

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事件爆發過後，現任長榮航空777機隊台籍機長徐瑋鍠在臉書發文，他寫道「首先要跟大家致上最沉重的道歉，身為長榮航空的一份子，我們感到羞愧，對不起國人」，隨後提到紐籍機長新聞爆發之後，對國人、公司同仁以及飛行員皆是很大的衝擊，從疫情開始，公司絕大部分的同仁一直兢兢業業，恪守政府相關防疫規範。公司對於違規的同仁，不論是飛行員或是空服員，只要事證明確都一律開除，目前已有4名空服員、2名飛行員皆因為違反防疫規定被公司開除，離開公司。

關於機組人員回台只隔離3天的部分，徐瑋鍠也指出這都是有前提條件，一是規範機組人員飛到國外只能待在旅館不能外出，二是規範回台後再加三天不能外出；以整趟航班來說，平均一個月最多只能飛兩個長班，因為光是隔離的時間就超過大半個月，在疫情不明確的長期抗戰下，所有飛行員不知道這樣狀況還會持續多久，身心也受到極大的煎熬。

徐瑋鍠寫道，飛行員的職責包含將口罩、防護衣、未來可能還有醫療物資、疫苗等防護裝備，運送到世界各地，大家都覺得責任重大，沒想到一直以來的努力都被一個不守規矩的外籍機長給摧毀殆盡，心中十分沉痛。最後他也提到，「一人犯錯，共同承擔，我們不會避責，請相信長榮航空未來將更加強管理，我們也會努力克盡職責，請國人及社會大眾不要對我們失望！」