　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

英國爆變種新冠！華航今年「飛倫敦末班機」時間曝　1/1不飛了

▲▼China Airlines,中華航空,華航,客機,航班,空中巴士A330,B-18309,出國,旅遊,松山機場,航空業,觀光,Airbus A330。（圖／記者李毓康攝）

▲為協助英國僑民及留學生返台，華航12月25日的台北-倫敦來回航班將照常飛航。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

英國境內出現新冠肺炎（COVID-19）變異病毒株「B.1.1.7」，其傳染驚傳增強70%，歐盟各國紛紛宣布與英國暫時斷航。華航表示，為協助英國僑民及留學生返台，12月25日（本周五）的台北-倫敦來回航班將照常飛航，1月1日航班取消。

台北-倫敦航班資訊：
12/25 CI081 TPE 桃園-LHR 倫敦 09:35-15:30
12/26 CI082 LHR 倫敦-TPE 桃園 21:15-18:15

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲華航貨機29日上午從桃園機場起飛後爆胎，南跑道發現輪胎碎片，貨機折返桃機平安降落。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲華航台北-倫敦來回航班，1月1日航班取消，後續將依市場需求及疫情狀況調整航班計畫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

華航今指出，遵照中央流行疫情指揮中心及民航局的規定調整倫敦航班，為協助英國僑民及留學生返台，12月25日（周五）的台北-倫敦來回航班將照常飛航，1月1日航班取消，後續將依市場需求及疫情狀況調整航班計畫。

考量英國疫情嚴峻，當地時間12月26日返台的CI082航班，將採高規格防疫措施，主動發給每位旅客防護衣、口罩；機上餐點調整為一次性個人防疫餐盒及使用拋棄式餐具，飲品服務視旅客需求提供；且不提供免稅品銷售，減少人員接觸。

華航所有航班於每趟飛行後皆執行全機消毒，並額外加強客艙餐桌、扶手、艙頂行李箱櫃及廁所之消毒作業，以提供旅客安全及舒適的搭機環境。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
這國出現「新變種病毒」！傳染力更強　與英變異毒株不同
啃老男扛「水泥石墩」當街砸死爸　媽目擊哭暈
確診女員工各樓層跑！1採陰就回廣明上班　同事怕爆
擎天崗又有水牛暴斃！累計30死
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高中英聽成績單24日寄發　明早9時網路、電話都查得到

12月最後5天好運爆棚！　3生肖「財源超旺」賺一波就靠這次

高雄3歲眼癌童赴日治療過程順利　預計聖誕節過後返台

野鳥保育團體拜訪黃偉哲　致贈「台南六甲仙八色鶇繁殖生態全紀錄」書冊

女攝影師稱找模特兒　傻妹開視訊網聊被要求「揉捏晃胸」全照做

海外新冠確診者返國條件有望放寬！發病至登機間隔擬縮短至1個月

英國爆變種新冠！華航今年「飛倫敦末班機」時間曝　1/1不飛了

暴冷一波！跨年夜全台急凍挑戰寒流　「台北探8°C」一路冷到明年

「國產新冠疫苗落後是國安問題」　李秉穎：7成施打才能避免爆發

紐籍機師風波延燒！華航升級防疫規格　下重話「重大違規就解雇」

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

花蓮男童未消毒挖冰「整櫃報廢」　父母耍賴不道歉！店家慘賠3000

紐籍機師害本土零病例破功　長榮航空：違規屬實將免職

張韶涵大陸商演「癱瘓交通」！　唱一半遭工作人員趕下台離場

高雄2屁孩「脫褲尿灑家樂福」！毀損14包泡麵...警：將依2罪偵辦

染疫機師狂咳「沒戴口罩」難開罰！　陳時中揭關鍵原因：規定寫明了

高中英聽成績單24日寄發　明早9時網路、電話都查得到

12月最後5天好運爆棚！　3生肖「財源超旺」賺一波就靠這次

高雄3歲眼癌童赴日治療過程順利　預計聖誕節過後返台

野鳥保育團體拜訪黃偉哲　致贈「台南六甲仙八色鶇繁殖生態全紀錄」書冊

女攝影師稱找模特兒　傻妹開視訊網聊被要求「揉捏晃胸」全照做

海外新冠確診者返國條件有望放寬！發病至登機間隔擬縮短至1個月

英國爆變種新冠！華航今年「飛倫敦末班機」時間曝　1/1不飛了

暴冷一波！跨年夜全台急凍挑戰寒流　「台北探8°C」一路冷到明年

「國產新冠疫苗落後是國安問題」　李秉穎：7成施打才能避免爆發

紐籍機師風波延燒！華航升級防疫規格　下重話「重大違規就解雇」

樓頂種盆栽！老爸養成「一層樓高巨樹」　內行驚：越大越值錢

一壺普洱茶要價破萬元　寶元紀攜手欣葉鐘菜搶攻頂級餐飲

高中英聽成績單24日寄發　明早9時網路、電話都查得到

11月五大銀行新承做房貸創今年新高！利率微幅下跌

「青筋D胸女神」爆拍時裝被逼只穿內衣　嚇傻：硬頭皮拍完

12月最後5天好運爆棚！　3生肖「財源超旺」賺一波就靠這次

黃金獵犬持「雙證件」入戶籍！　媽霸氣宣告：生是姜家汪

高雄3歲眼癌童赴日治療過程順利　預計聖誕節過後返台

諸羅山盃／星二代對決！小昂估VS小螃蟹　沈立宸8強戰完封勝

黑狗開手機自拍錄影！大眼逼近喬角度　媽笑：下次學會網購肉肉

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

案771密切接觸27人「部分有症狀」！二採下午出爐

廣達集團女員工被起底！發病後趴趴走8天

廣達妹火辣照瘋傳　超正本尊是她

兒子交換禮物抽到「4陌生臉孔」　媽怒丟回收

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

被排擠的湯圓！冰櫃驚見一片綠：覺得冷

獨／紐機師與廣達女搭捷運　來回北車象山

長榮16:30電話連線紐籍機師做出懲處

3類族群不准參加跨年　陳時中撂狠話！

獨／踢爆紐機師鬼扯莫凡彼用餐！接觸者恐持續擴大

獨／紐籍機師再爆北投區「漏網足跡」

「正牌廣達女」男友闢謠：搜證準備提告

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

更多熱門

相關新聞

海外新冠確診者返國條件有望放寬！

海外新冠確診者返國條件有望放寬！

海外染疫國人回國條件有望放寬！根據中央流行疫情指揮中心現行規範，國人如果在海外確診新冠肺炎，返國條件之一為「發病日至登機日已逾2個月，且症狀已緩解」，指揮中心專家小組已經送出建議，研擬將時間縮短為1個月且症狀緩解就可返國，將再由指揮中心拍版決定。

華航升級防疫規格　重大違規就解雇

華航升級防疫規格　重大違規就解雇

案771接觸者170人皆為「廣達集團員工」

案771接觸者170人皆為「廣達集團員工」

染疫紐籍機師足跡公布　陳時中：我相信採檢人數會增加

染疫紐籍機師足跡公布　陳時中：我相信採檢人數會增加

鍾南山：大陸第一批疫苗將公布

鍾南山：大陸第一批疫苗將公布

關鍵字：

新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19華航

讀者迴響

熱門新聞

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

案771密切接觸27人「部分有症狀」！二採下午出爐

客人苦等1小時…嘉義鬆餅店酸「別演內心戲」

紐西蘭籍機師3天足跡曝光

廣達集團女員工被起底！發病後趴趴走8天

雞排妹PO下半身脫光照：18歲時做壞了！

綠帽男揭「密切往來5天」秘辛...鄉民幫QQ

他逛好市多10天後有症狀！醫：若被確診，機師對不起全台灣

13歲國中妹一見鍾情27歲老師！苦戀7年結婚了

即／正修科大傳跳樓　21歲男學生墜10樓亡

廣達妹火辣照瘋傳　超正本尊是她

兒子交換禮物抽到「4陌生臉孔」　媽怒丟回收

「X疾病」疑出現0號病患　專家：世紀奪命病毒來了

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

小三床上功夫了得！人夫爽到砸錢贈房

更多

最夯影音

更多
環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥
9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面