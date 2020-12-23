英國爆變種新冠！華航今年「飛倫敦末班機」時間曝　1/1不飛了

▲為協助英國僑民及留學生返台，華航12月25日的台北-倫敦來回航班將照常飛航。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

英國境內出現新冠肺炎（COVID-19）變異病毒株「B.1.1.7」，其傳染驚傳增強70%，歐盟各國紛紛宣布與英國暫時斷航。華航表示，為協助英國僑民及留學生返台，12月25日（本周五）的台北-倫敦來回航班將照常飛航，1月1日航班取消。

台北-倫敦航班資訊：

12/25 CI081 TPE 桃園-LHR 倫敦 09:35-15:30

12/26 CI082 LHR 倫敦-TPE 桃園 21:15-18:15

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▲華航台北-倫敦來回航班，1月1日航班取消，後續將依市場需求及疫情狀況調整航班計畫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

華航今指出，遵照中央流行疫情指揮中心及民航局的規定調整倫敦航班，為協助英國僑民及留學生返台，12月25日（周五）的台北-倫敦來回航班將照常飛航，1月1日航班取消，後續將依市場需求及疫情狀況調整航班計畫。

考量英國疫情嚴峻，當地時間12月26日返台的CI082航班，將採高規格防疫措施，主動發給每位旅客防護衣、口罩；機上餐點調整為一次性個人防疫餐盒及使用拋棄式餐具，飲品服務視旅客需求提供；且不提供免稅品銷售，減少人員接觸。

華航所有航班於每趟飛行後皆執行全機消毒，並額外加強客艙餐桌、扶手、艙頂行李箱櫃及廁所之消毒作業，以提供旅客安全及舒適的搭機環境。

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