陸「戰時狀態」警報響！　瀋陽一婦人解隔離10天後確診　

▲遼寧瀋陽市。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸今日疫情通報再更新！據遼寧省瀋陽市政府23日下午公布，當地新增一新冠肺炎確診病例，為11月29日從南韓入境的67歲女性，她在本月13日解除隔離後，間隔10天，於今凌晨核酸檢測呈陽性，由於事態嚴峻，當地立即進入「戰時狀態」，並發布元旦、春節期間新防控措施，取消團拜、大型慰問、聚餐、聯歡等各類大型活動。

在此之前，大陸國家衛健委於今晨通報，截至22日0—24時，全國新增境外輸入病例14例，本土病例1例（在遼寧）；但當時所指的遼寧病例，與同日新增的8例大陸本土無症狀感染者，均為日前出現冷鏈關聯疫情的大連市報告，與更新的瀋陽市案例無關。

▲該女解除隔離10天後出現症狀，確診新冠肺炎，瀋陽官方嚴陣以待。（圖／CFP）

對於此例更新疫情，瀋陽疫情防控指揮部通報，患者為尹某，女，67歲，中國籍，11月29日由南韓乘坐大陸國籍航班抵達瀋陽機場，首次核酸檢測結果為陰性。

隨後，進行14天集中隔離醫學觀察時，該女的核酸、血清抗體檢測結果也均為陰性，但13日解除隔離後，她於22日晚間到醫院發熱門診就診，23日凌晨核酸檢測結果出爐時，呈現陽性。

由於該女自解除隔離起到發病，間隔10天，瀋陽市官方宣布，全市立即進入戰時狀態，啟動新冠疫情防控應急響應；目前，排查她的密切接觸者71人，次級密切接觸者69人，正進行核酸檢測。

同一日，遼寧省宣布《關於做好2021年元旦春節期間疫情防控工作嚴防發生聚集性疫情的通知》，宣布全省各單位不得組織、參與大規模聚會聚餐，取消各類大型活動，另購物消費商場需限制客流量、鼓勵線上消費、無接觸配送，還對餐飲住宿、交通運輸、文旅活動、醫療機構、學校、個人等做出相應規範，包括暫停舉辦商業演出、安排學生有序離校等。

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