蔡政府明確標示萊豬就撤回顧食安公投？　林為洲：時機已過

▲國民黨團宣布取消動員群眾守夜。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院會24日將議決含萊克多巴胺豬肉進口等相關行政命令及法案，國民黨與公民團體原定23日在立法院外舉辦「最後的無萊豬晚餐」晚會，由於新冠肺炎疫情升溫，國民黨團總召林為洲緊急宣布，取消所有戶外動員活動，將戰場拉回議場攻防及明年的顧食安公投。

林為洲強調，未來反萊豬的戰線拉回立法院內攻防，每位立委24日都將清楚表達支持或反對萊豬，無從迴避，顧食安公投部分則將在明年1月6日起開始連署，50天內希望連署至少50萬份，直接體現人民反萊豬的意志。

不過，林為洲曾在朝野協商時表示若蔡英文落實標示萊豬就不推公投，對此，林為洲強調「時機已過」，國民黨提出很多訴求，包括源頭進口清楚標示有無萊劑、徹底查廠、差別關稅、限量進口等，民進黨毫無讓步跡象，行政院長蘇貞昌甚至督促要綠委一致投票支持行政命令，「可以妥協的、可以為人民把關的加強管制措施，我們提了快半年，很遺憾民進黨沒有一項接受，時機已過。」

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