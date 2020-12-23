快訊／國民黨立院守夜反萊豬　緊急取消動員改線上直播

▲國民黨團宣布取消動員群眾守夜。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院會24日將議決含萊克多巴胺豬肉進口等相關行政命令及法案，國民黨與公民團體23日在立法院外舉辦「最後的無萊豬晚餐」晚會，由於新冠肺炎疫情突然升溫，國民黨團總召林為洲稍早宣布，原訂舉辦守護食安最後晚餐的守夜活動，「群眾動員部分全部取消」，守夜部分縮小規模，由立委、秘書、民間團體進行，號召民眾透過網路收看現場直播響應。

林為洲宣布，第一，群眾動員部分全部取消，第二，委員在濟南路守夜活動繼續，但只有委員、秘書，規模縮小，第三，民團表演活動照常，但提早在九點結束，並一起守夜，所有活動皆改為線上直播。

立法院24日加開院會，處理萊豬進口等9項行政命令及《學校衛生法》修正草案、《食品安全衛生管理法》修正草案。根據國民黨原先規劃，從23日傍晚開始，國民黨團將發出48小時的甲級動員，包括23日在青島東路舉辦「最後無萊豬晚餐」，備有民主香腸、魯肉飯、貢丸湯、四神湯等；晚上8點開始，則由民間團體接連上陣表演，前榮總醫師蘇偉碩也將到現場發言，國民黨主席江啟臣則於晚上9點上台，最後與現場民眾啟動「守護台灣點燈儀式」，夜宿立法院備戰24日表決日。

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