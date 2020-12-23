柯建銘：民進黨「昨是今是」　發文還原歷史拆穿馬英九

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院24日將表決萊豬進口9項行政命令及相關法規，民進黨團總召柯建銘表示，前總統馬英九沒資格參加藍營當天的守護食安活動；不過，馬英九辦公室回嗆，柯建銘2012年主導擋美牛，如今支持開放萊豬，心中只有政治鬥爭。對此。柯建銘23日在臉書「還原歷史真相」，指稱民進黨沒有昨是今非，只有昨是今是，一切以國家整體利益及人民健康為最大考量。

柯建銘指出，國民黨以總統蔡英文在2009年領軍上街、頭綁布條「反毒牛」，及2012年民進黨反美牛的畫面與言論，攻擊民進黨昨是今非，但其實是惡意簡化、故意抹黑，「身為全程參與者，還原歷史真相，拆穿最沒資格繞行立法院的馬英九真面目，本人絕對是最具適格性」。

接著，柯建銘以「首戰」與「再戰」列出時間軸，前者強調蔡英文2009年上街反美牛是因為狂牛症，非萊牛；後者則是在行政院長蘇貞昌於2012年擔任民進黨主席時，針對反萊劑美牛議題再修《食管法》，以符合國際標準。

柯建銘指出，2009年10月23日時任國安會秘書長蘇起與美國簽署《台美牛肉議定書》，全面開放30個月齡以下帶骨牛肉及其產品（含內臟、絞肉、頭顱、腦、眼睛、脊髓），且未來美國若出現狂牛症病例，須先由世界動物衛生組織評估是否提升美國疫情等級後，台灣才能宣布是否禁止美牛進口。

他說，這與扁政府時期開放不含內臟及台灣有主動禁止權相左，可說是全牛開放，發生狂牛症時又喪失主動禁止權。到了11月2日，衛生署宣布正式開放美牛進口，從預告到實施共10天，舉國譁然，反對聲浪四起。

民進黨認為馬政府決策危及民眾健康，因此反對放寬美牛進口，提案禁止狂牛症地區的牛隻頭骨、脊髓、絞肉、內臟等產製品進口；然而衛生署11月2日提出的「三管五卡」公告，雖承諾管源頭、管邊境、管市場，卻「卡」明確標示產品資訊、食品安全檢查等。

隔天，蔡英文支持所有民間團體發起抗爭，並於11月14日以黨主席身分率民進黨上街頭「反毒牛大遊行」；後來，國民黨因選舉結果對國民黨不利，藍營才考慮民進黨版本。

「這是歷史性關鍵的遊行，應該肯定才對，卻拿來抹黑、造謠、硬拗、說嘴」。柯建銘批評，馬英九心知肚明，還說民進黨專制獨裁鴨霸，夜深人靜時，不會愧汗淋漓嗎？

談到馬英九2012大選前已答應美國開放萊牛，柯建銘質疑，標準何在？柯指出，當時民進黨團知道無法再以衝撞為唯一策略，故必須拉長戰線，讓此事引起更大社會注目，壓迫馬政府再修符合國際標準的《食管法》，而非以行政命令，或空白授權的修法。

柯建銘表示，經過整個會期纏鬥，CODEX才於2012年7月5日公布國際標準，他和蘇貞昌獲悉後同意採用，因此同月25日立法院召集臨時會，有秩序安排《食管法》再度修正，和平落幕。

柯建銘指責，反觀國民黨，武鬥秀下限到丟內臟，文攻變成美豬是毒豬，那2012年馬政府開放的美牛，吃了8年了，也該是毒牛，是否也要一起反呢？而馬英九曾貴為國家元首8年，整個國家安全戰略上，不管軍事、外交、國安，經貿、食安（科學證據、國際標準），總體考量上棄之不顧，製造仇恨，站在美國對立面，所為為何？24日還要繞行立法院嗎？

另外，針對馬辦指出柯建銘過去以「不聽民意、違法違憲、向美傾斜」等理由，反對美牛進口，還洋洋得意在臉書上PO文，但現在因為擁護萊豬，又偷偷刪文一事，柯建銘也反嗆，他2015年返鄉參選才正式使用臉書，是民進黨最後一個使用臉書的人，何來刪2012年的文章？

其他人也看了這些...

►黃珊珊：台北跨年不會停辦 1例本土確診就全程戴口罩

►黃珊珊：101跨年煙火如期舉行 表演舞台周邊實施管制

►本土確診新增1例 新北耶誕城即起停止戶外集會型活動



更多熱門新聞...

►蔡英文下令整備防疫措施 全面檢視耶誕、跨年群聚活動

►0確診破功！蘇貞昌：懇請國人務必配合防疫 每個人都非常重要

►確診機師足跡在天母SOGO、新光三越 北市緊急取消「異饗趣」活動



►振興一下我們的美麗